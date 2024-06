Henrik Ingebrigtsen står over friidretts-NM med kneplager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen er derimot påmeldt mesterskapet neste helg.

Henrik Ingebrigtsen var nylig i aksjon på 5000 meter under EM i Roma. Dere endte han som nummer 25. I etterkant har han hatt trøbbel.

– Han har etter EM slitt med et kne, og prioriterer derfor trening og restitusjon. Han syns det er kjedelig å stå over, for NM på hjemmebane var noe han hadde sett fram til, sier presserådgiver Espen Skoland til Aftenbladet.

Med NM ute av bildet, har Ingebrigtsen dårlig tid på seg i jakten på å klare OL-kravet.

33-åringen åpnet etter EM opp om at han hadde fått påvist krystallsyken. Det har preget sesongen hittil.