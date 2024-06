«Die Mannschaft» stormer videre i EM – Musiala ble første tomålsscorer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tyskland er allerede videre i mesterskapet etter to spilte kamper om Sveits tar poeng mot Skottland senere onsdag kveld.

5-1 over Skottland og 2-0 over Ungarn gjør at Tyskland står med seks poeng og full pott etter to kamper.

Tre ganger har Tyskland vunnet EM, i 1972, 1980 og 1996. Alle tre gangene vant de begge sine to første kamper i turneringen.

Kan historien gjenta seg med EMs yngste trener Julian Nagelsmann ved roret?

Kontant

Ungarn hadde ikke tapt for Tyskland på de tre siste kampene og var ubeseiret i kvalifiseringen, og det tok tid før «Die Mannschaft» tok seg ordentlig forbi den ungarske muren. I det 23. minutt satt den da Musiala ble den første i EM med to mål for sitt lag.

Den 21 år gamle Bayern München-spilleren skapte hele situasjonen i utgangspunktet da han tredde Gündogan gjennom. Etter mye klabb og babb fikk han ballen tilbake fra Gündogan og fikk skutt ballen kontant over målstreken.

Musiala hadde også et skummelt skudd i nettveggen helt på tampen av omgangen.

Ungarn var heller ikke ufarlige. Liverpools Dominik Szoboszlai hadde to store muligheter før det var spilt en halvtime, og begge to kunne fort ha endt med scoring. De hadde også en ball inne på overtid i 1. omgang som ble annullert for offside.

Kontroll

Stemningen på Stuttgart Arena var upåklagelig. Tyskerne vet å støtte sine egne, og selv om det tyske landslaget ikke har imponert siden VM-tittelen i 2014, er det noe som tyder at dette laget kan få til noe.

Det skjer ved hjelp av etablerte stjerner og ungdommelig mot i spillere som målscorer Musiala. Tyskland var ikke like overlegne som de var mot skottene i den første kampen, men vi satt likevel hele tiden med inntrykket at de ville stikke av med alle tre poengene også denne gangen, selv om Ungarn skapte minst like mange gode målsjanser som Tyskland.

Da Gündogan puttet den andre i det 68 minutt, var løpet kjørt. Derfra og inn var det aldri noen tvil om hvor seieren ville ende, selv om Ungarn hadde noen kjempesjanser rett før slutt.

De to siste kampene i gruppe A mellom Sveits og Tyskland og Skottland mot Ungarn spilles søndag.