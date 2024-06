VIFs Löfwenius må opereres igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Löfwenius ble skadet i cupfinalen mot Rosenborg i november. I etterkant ble det fastslått at skaden var såpass alvorlig at hun mister hele 2024-sesongen.

Slik er situasjonen fortsatt, men Vålerenga-spissen har ikke hatt den progresjonen i opptreningen som hun ønsker. Derfor skal hun gjennom en kikkhullsoperasjon.

– Dette kommer på et kritisk tidspunkt da jeg hadde planlagt å være mer på feltet og legge på vekter i styrketreningen. Men jeg har opplevd at kneet ikke har fungert slik jeg har ønsket. Jeg har ikke fått den progresjonen jeg så for meg, sier hun til TV 2.

– Det er et delproblem, og vi vet ikke nøyaktig hva det er før legene har gått inn med kikkhull for å se, legger hun til.

Målet hennes er fortsatt å bli helt spilleklar foran neste sesong.

– Det er ikke sikkert at operasjonen setter meg så langt tilbake, men det er mer den frustrasjonen over at det ikke fungerer.