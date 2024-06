VAR-annullering i fokus da Belgia fikk marerittstart på EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den belgiske stjernespissen Romelu Lukaku fikk to scoringer annullert, den siste helt på tampen etter at VAR-dommerne hadde bitt seg merke i at ballen var marginalt innom hånda til innbytter Loïs Openda.

Kampens dommer kom til at det var snakk om en forseelse og annullerte målet. Det reagerte mange på.

– En idiotisk avgjørelse, skrev tidligere England-spiss Gary Lineker på X.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var av en annen formening.

– Lukaku og co veldig uheldige som ikke scorer i kveld, men de to annullerte scoringene er det ingenting å si på. Fiasko for Belgia! Når man ser den i reprise er handsen krystallklar, og selv om jeg føler med Belgia, tror jeg ikke du finner en dommer i hele EM som ikke dømmer der, skrev han.

Sjanse på sjanse

Noen timer før Belgia-smellen tidligere tok også Romania en uhyre overraskende 3-0-seier over Ukraina i gruppe E.

Dermed er alt åpent etter den første runden. Romania topper gruppen foran Slovakia, mens favorittene til å ta seg videre, Belgia og Ukraina, ligger som nummer tre og fire.

Slovakiske Ivan Schranz ble kampens store helt da han satte inn en retur etter bare sju minutter.

Scoringen kom mot spillets gang. For etter en kanonstart, der belgierne bombarderte det slovenske målet, fikk rødtrøyene seg en skikkelig kalddusj.

Jérémy Doku sendte ballen inn i egen 16-meter, men i stedet for å finne en lagkompis, gikk ballen rett til Ivan Schranz, som hælflikket ballen videre til Juraj Kucka. Belgias keeper Koen Casteels reddet først midtbanespillerens skudd, men på returen dukket Schranz opp og sendte Slovakia i ledelsen.

Belgia fortsatte å styre spillet ut omgangen, men måtte likevel gå til pause på 0-1.

Offside

Etter hvilen trodde «de røde djevlene» at de endelig hadde fått hull på byllen da Romelu Lukaku prikket inn utligningen. Dessverre for den høyreiste spissen skulle det vise seg at han var i offside og scoringen ble derfor annullert.

Fem minutter senere ble det dramatisk da Belgia igjen utfordret i Slovakias boks. I et forsøk på å forsvare angrepet slo Dávid Hancko hodet sitt inn i kneet til en lagkompis og gikk i bakken.

Feyenoord-spilleren reddet riktignok Belgias sjanse på streken og etter en medisinsk sjekk kom han seg opp på beina igjen.

Fire minutter før full tid satte Lukaku ballen i mål igjen, og sekunder senere var den omstridte annulleringen et faktum.

Revansjesugne

Belgia er inne i et generasjonsskifte på landslaget. Siden Qatar-VM i 2022 er flere store navn som Eden Hazard, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Dries Mertens og Michy Batshuayi ute av troppen.

Veteraner som Jan Vertonghen og Axel Witsel var også henvist til benken mot Slovakia.

Belgierne har mye å revansjere etter fiaskoen i Qatar. Der røk de ut i gruppespillet da de endte som nummer tre bak Marokko og Kroatia.

I fotball-EM i 2021 vant de imidlertid gruppen sin og tok seg hele veien til kvartfinalen, hvor de tapte 1-2 for Italia, som senere gikk hele veien og vant mesterskapet.