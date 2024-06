DeChambeau sikret sin andre US Open-tittel på siste hull

McIlroy var i poengrommet da DeChambeau satte den siste putten og slapp jubelen løs for seieren. Amerikaneren fullførte turneringen sju slag under par.

Med fem birdier på den siste runden så det lenge lovende ut for McIlroy, men han bommet også på to korte putter. Han endte dagen ett slag under par – to slag bedre enn DeChambeau – men endte altså ett slag bak sammenlagt.

Mesterlig slag

DeChambeau vant takket være et mesterlig slag fra bunkeren og inn på greenen. Ballen landet drøye meteren fra hullet, og han kunne dermed enkelt putte til seier.

– Det bunkerslaget var mitt livs slag. Jeg er så glad for at jeg kunne få til det slaget på hull 18. Det er en drøm som går i oppfyllelse, uttalte amerikaneren.

Nektet å møte mediene

Den normalt snakkesalige McIlroy var så skuffet at han nektet å møte pressen etter turneringen. DeChambeau varsler at det er mer i vente fra den 35 år gamle nordiren.

– Han kommer til å vinne mange flere majortitler. Det er det ingen tvil om. Ilden i ham kommer kun til å bli sterkere av dette, sa han.

Norske Viktor Hovland spilte ikke den siste og avgjørende runden – eller runden før – fordi han ikke klarte cuten etter de to første dagenes spill. Han gikk de innledende rundene seks slag over par, mens de 74 spillerne som kom videre i turneringen, spilte til fem over par eller bedre.