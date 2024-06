Gretchen Walsh med ny verdensrekord på 100 meter butterfly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gjorde hun med tiden 55.18 sekunder i et semifinaleheat i kampen om å bli tatt ut til USAs OL-lag lørdag kveld.

Walsh lå over et halvt sekund under svenske Sarah Sjöströms verdensrekord da hun var halvveis, men avsluttet sterkt og slo Sjöströms tid på 55.48 fra OL i Rio de Janeiro i 2016.

Walsh holdt hånden foran munnen av overraskelse da hun så «WR» ved siden av navnet på resultattavlen.

21-åringen fra Nashville i Tennessee, som konkurrerer for University of Virginia, skal delta i søndagens finaler i håp om å sikre sin første OL-deltakelse.