Tidligere Arsenal-spiss døde: – Var høyt verdsatt

Arsenal opplyser om dødsfallet på X lørdag.

Campbell ble for snaue to uker siden innlagt på sykehus. Da ble det opplyst at han var i dårlig forfatning.

«Kevin var høyt verdsatt av alle i klubben. Alle tenker på hans venner og familie i denne tøffe tiden», skriver Arsenal lørdag.

Campbell vant FA-cupen og ligacupen i 1993, samt den europeiske cupvinnercupen året etter med Arsenal.

Campbell spilte også for Everton, Nottingham Forest og Leicester gjennom karrieren. Han jobbet blant annet som ekspert etter at han la opp i 2007.

