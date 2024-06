Uno-X-profil bedyrer sin uskyld etter diskvalifisering i Slovenia: – Jeg gjorde jo ingenting galt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årsaken til diskvalifiseringen er «supertuck». Det vil si at han angivelig lå på sykkelrammen i en utforkjøring, noe som ikke er lov.

TV 2-kommentator Magnus Drivenes skriver imidlertid på X at det finnes bilder som frikjenner nordmannen.

– Merkelig avgjørelse og utrolig synd at det blir fokus etter en sånn prestasjon, bare uker etter velt, skade og operasjon. Håper juryen snur, skriver Drivenes.

Kulset svarte på meldingen med et hjerte, før han også svarte en fan som lurte på om det er noen sjanse for at juryen kan endre avgjørelsen sin.

– Tuller du nå? Selvfølgelig er det håp. Jeg gjorde jo ingenting galt, skriver han.

Overfor TV 2 forteller Kulset at de nå har klaget inn avgjørelsen.

– Juryen har ikke sendt oss noe bevis. Vi har derimot sendt bevis til juryen på at jeg ikke har ligget på sykkelrammen. Det er litt som i fotball at dommerne kan ta feil, men da har man VAR til å bli reddet.

– Jeg er sikker på at dette ordner seg, fortsetter han.

Avgjørelsen kan potensielt bli dramatisk for Kulset, som skulle bruke rittet til å kjøre seg i form og sikre plassen på Uno-X-laget til Tour de France.