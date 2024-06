Marerittstart for Hovland i US Open

Det ble en vond åpning for nordmannen som gikk i gruppe med Max Homa og Bryson DeChambeau og startet på 10. hull på Pinehurst-banen i North Carolina.

Hovland hadde et svakt slag fra tee på åpningshullet (par 5), men kontrollerte inn til par. Deretter startet problemene for den norske golfstjernen.

Hovland ble liggende i tjukt gress etter utslaget på det neste hullet. Derfra ble det en lang vei inn til greenen, og han noterte til slutt en dobbeltbogey.

På hull 12 var nordmannen noen få centimeter fra å sette en putt som ville ha reddet par, men i stedet ble det en bogey.

Hovland berget par på 13. hull, men fikk store problemer etter å ha havnet i bunkeren på det 14. Han misset også en bogeyputt fra tre meter og endte dermed på to over på det hullet og fem over par etter like mange hull.

Det ble en ny bogey på 16. hull, mens den første birdien satt på hull 18. Dermed er Hovland fem slag over par halvveis.

Det gjør uansett at det kan bli en hard kamp for å klare cuten i turneringen for Hovland. Hans beste plassering i US Open er 12.-plassen fra debuten som amatør i 2019.

I skrivende stund ligger Hovland på delt 131.-plass av 156 spillere.

På toppen av lista ligger Patrick Cantlay etter å ha gått 1. runde på 65 slag (fem under par). Han er ett slag foran den svenske sensasjonen Ludvig Åberg, som gikk den beste runden av en debutant i US Open på 39 år.