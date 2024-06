Skotheim rotet seg bort i stav – Rooth på bronseplass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Foran de to siste øvelsene, spyd og 1500 meter, holder Skotheim 4.-plass med sine 7083 poeng. Han er 124 poeng bak esteren Erm som står med 7207 poeng etter å ha klart 5,20 meter i stav. Makenson Gletty er på 2.-plass med Markus Rooth 19 poeng bak.

Rooth gikk over 5,10 meter og tangerte med det persen. Han fikk 7096 poeng og har for alvor meldt seg på i medaljekampen, men han slet med krampe og ga seg på 5,10 etter ett forsøk på 5,20.

– Han slet med litt krampetendenser i låret, sa trener og far Espen Rooth til NRK.

Gikk nesten galt

Det holdt på å gå fullstendig galt for Skotheim, for han kunne ha endt opp uten resultat i det hele tatt. Han hadde nemlig to mislykkede forsøk på åpningshøyden 4,40 og levde farlig. Han slo derimot til i det siste forsøket. Det var en svært lettet utøver som jublet på matta.

– Drama. Det er ikke så mye mer å si enn det. Det ble drama etter at jeg gikk på trynet i den andre hekken under oppvarmingen. Diskos var helt greit. Jeg har slitt med stav siden innendørs-VM, og 4,60 er altfor dårlig. Det var egentlig bare flaut, sa Skotheim.

– Det var en «shaky» innhopping for ham. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men man blir bare redd når det ikke fungerer, forklarte trener Eirik Røe til NRK.

Skotheim gikk greit over sin neste høyde på 4,60 (790), og med det er han 65 poeng foran sin beste serie. Han brukte derimot opp sitt første forsøk på 4,80. I det andre forsøket trakk han seg, og i siste forsøk var han ikke i nærheten.

Uten selvtillit

– Skulle gjerne hatt noen høyder til. Det var litt vind, og har man ikke selvtillit, så går det ikke. Han var ikke tøff nok, sa Røe.

Markus Rooth gikk først inn på 4,80 og rev i sitt første forsøk. I det andre gikk han høyt over. Han gikk også greit over 4,90 og 5,00 som ga 910 poeng.

Det gjenstår spyd og 1500 meter i kveldsøkta under EM.