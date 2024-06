Amnesty kritisk til fransk hijab-forbud før OL – ber norsk idrett ta ansvar

Menneskerettighetsorganisasjonen kaller hijab-forbudet for rasistisk. Per nå ligger det an til at ingen utøvere som bruker hijab, vil representere Frankrike under sommerens OL og Paralympics.

Den franske sportsministeren Amélie Oudéa-Castéra opplyste om forbudet i fjor høst. Flere franske særforbund har et forbud. Reglene om bruk av hijab har utløst flere debatter om religionsfrihet og integrering av muslimer i landet.

«Forbudet bryter med OL-vertskapets menneskerettsstrategi som vektlegger inkludering, og ikke minst bryter det med flere internasjonale menneskerettskonvensjoner», skriver Amnesty i en pressemelding.

Dette synet har fått støtte fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Den franske regjeringen forsvarer på sin side forbudet med at det er i tråd med fransk sekularisme, som innebærer «absolutt nøytralitet i den offentlige sektor».

Oppfordrer NIF til å stå opp

Rådgiver Frank Conde Tangberg i Amnesty International mener Norges idrettsforbund må komme på banen.

– Norges idrettsforbund har sagt at de skal kjempe for menneskerettighetene i forbindelse med internasjonale mesterskap. Den ambisjonen må løftes fra papiret til virkeligheten. Derfor oppfordrer vi NIF til å stå opp for franske utøvere som bruker hijab, sier Tangberg til NTB.

Tangberg viser til NIFs internasjonale strategi «Verdier verdt å kjempe for»:

«Når menneskerettighetene ikke beskyttes og respekteres i forbindelse med internasjonale mesterskap (...) er det tydelig at verdier som åpenhet, demokrati og likeverd må kjempes for i internasjonal idrett.», står det i NIFs strategidokument.

– I strid med menneskerettighetene

Amnesty International påpeker at forbudet til vertsnasjonen er ekstra oppsiktsvekkende ettersom sommerens OL blir det første med lik deltakelse av kvinner og menn.

I tillegg viser Amnesty til IOCs menneskerettslige rammeverk og mener organisasjonen ikke kan vende ryggen til at «fransk idrett opererer i strid med menneskerettighetene».

OL i Paris starter offisielt 26. juli.