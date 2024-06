Solbakken imponert over ferielandslaget: – Vi dominerte med ball

– Etter reduseringsmålet var det spill på deres banehalvdel, og vi kom til muligheter. Da var jeg veldig tilfreds, for disse gutta kommer fra badestranden. De har ligget der i ti og sju og fem dager hele gjengen, men de gjorde to gode prestasjoner under samlingen, og i dag mot et godt lag, sa han etter 1-3-tapet.

Han hadde mye på hjertet da han i nesten 12 minutter stilte opp for mediene i intervjusonen. Han trengte bare ett innledende spørsmål for å snakke i tre og et halvt minutt om mange emner.

Mye av det handlet om 0-1-målet, der venstreback Marcus Holmgren Pedersen brøt mot alle prinsipper i måten Norge forsvarer seg.

– Det målet kommer til å være med i alle trenerkurs i Norge om soneforsvar de neste ti årene, for å vise hvordan du som back ikke skal opptre. Det må bare ikke skje på dette nivået, det er som å gi bort et mål, sa han.

– Marcus ble som en sweeper, og så kan de crosse ballen dit han skulle ha vært, og så ble det mål. Jeg sa til Marcus, og det vet han godt selv, så jeg henger ham ikke ut, men jeg sa at det er helt uakseptabelt.

Landslagssjefen vet hvorfor det ble slik.

Instinkt

– Han har ikke spilt fotball på lang tid, så han har en god unnskyldning der. Han hadde bare 20 minutter for Sassuolo de siste månedene, men det var det italienske instinktet som kicket inn, der er det mann-mann.

2-0-målet til Danmark, da Jannik Vestergaard fikk gå opp alene på et hjørnespark og nikke i mål, opprørte ikke Solbakken like mye.

– Han er to meter lang og fikk tre steg, hoppet opp som Flo og headet ned, sa han.

– Men etter det, og kanskje også før, begynte vi å bli det beste laget. Vi spilte rundt dem og gjennom dem, og vi fikk sjanser. Vi dominerte de siste 15 minuttene av første omgang, og i 2. omgang var vi det beste laget. Vi dominerte med ball.

Slik kampen endret karakter, var det naturlig å spørre om pausepraten.

– Det var mye positivt å ta tak i, men jeg klarte ikke å holde meg, så det gikk en kule varmt med snakk om det første målet, sa Solbakken.

Møtte opp

– Men det er viktig å se helheten. Alle møtte opp. Mange kom fra ferie, noen rett fra badestranda, og vi gjorde to veldig godt gjennomførte kamper. Vi vet alle at vi må luke bort feil, men vi spilte på bortebane mot et lag som på sitt beste kan pushe alle de store nasjonene i EM.

Egil «Drillo» Olsen sa i TV 2s sending at det etter hans mening var et ganske svakt dansk lag. Det reagerer Solbakken på.

– Hvis vi spiller en god kamp, er det et svakt dansk lag. Det første kvarteret var Danmark gode, og vi dårlige. Når vi er gode, så er Danmark dårlige, sa han.

– Jeg kjøper ikke den, jeg. Sånn fungerer ikke livet. Blir Danmark mindre gode fordi vi er gode, eller har det ingenting å si hva vi gjør?

Dominans

Norge har spilt fire landskamper hittil i år, som oppkjøring til høstens nasjonsliga. Status er en seier, en uavgjort og to tap.

– Tre kamper har vi dominert helt. I dag var det en jevnere kamp. Danmark var bedre enn oss de første 20 minuttene, men vi var iallfall bedre enn dem i hele 2. omgang. Vi har stor spillstyrke og kommer til å dominere mange av kampene i nasjonsligaen, men vi er nødt til å luke vekk de store feilene, sier Solbakken.

Mens Danmark er en uke unna sin første EM-kamp, er neste oppgave for Solbakkens lag bortekamp mot Kasakhstan i nasjonsligaen 6. september.

