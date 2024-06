Solbakken: – VAR virket ikke

– Det som er sjovt med det er at VAR ikke virket i halve kampen. Vi fikk beskjed om det av fjerdedommeren i første omgang, at det ikke virket. Så skrudde de den vel på, da, fem sekunder før det målet, sa Ståle Solbakken.

Både spillerne ute på banen og den norske benken reagerte på avgjørelsen om å annullere Haalands mål fordi Morten Thorsby var i offsideposisjon. Avgjørelsen ble fattet to og et halvt minutt etter scoringen, og etter at dommer Stéphanie Frappart hadde vært ute ved monitoren for å vurdere om Thorsby påvirket spillet.

– Det er touch and go om Thorsby er inne I den situasjonen der. Det var en tvilsom annullering, sa Solbakken, som i pressesonen brukte både danske og engelske gloser.

Forstår ikke

Haaland ble spilt fram av Martin Ødegaard, lurte ballen mellom beina på Joachim Andersen og scoret.

– Jeg hadde ikke noe med målet å gjøre. Jeg forstår ikke ... jeg sto bare og så på da Erling scoret. Jeg dekket ikke sikten for noen. Det var rart, veldig rart, sa Thorsby til NTB.

– Det føltes veldig urettferdig.

Rar måte

Det samme syntes Ødegaard.

– Målet ble annullert på en rar måte, føler jeg, sa han.

Ødegaard spilte Haaland fram til et tellende mål sju minutter senere, men laget fikk aldri utligningen de norske følte at de fortjente. I stedet punkterte Danmark kampen rett før slutt.