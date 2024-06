Østigård: – Skulle ha scoret

– Det var enorme sjanser, og jeg burde ha scoret på den første. Ved den andre gjorde keeperen en flott redning, men på den første burde jeg selvsagt ha truffet mål. Da ville den ha gått inn, sa han etter 1-3-tapet.

– Det er noe vi har øvd på og vet at vi er gode på. Det er kjipt at jeg ikke scoret.

Etter spill og sjanser burde Norge ha fått et bedre resultat, men igjen slapp laget inn billige mål.

– Vi må ta med oss det som er positivt, og så må vi luke bort de feilene alle snakker om, og som vi er veldig klar over. Vi må tenke at vi skal fikse det. I 2. omgang viste vi at vi er et godt lag, og vi kjørte egentlig ganske bra over dem.

Østigård ble ingen populær mann på Brøndby stadion da han i første omgang stoppet en lovende dansk kontring ved å felle Rasmus Højlund på en måte danskene reagerte sterkt på.

– Jeg pratet med ham om det etterpå. Det var ikke meningen å gjøre noe stygt. For meg handlet det bare om å stoppe en farlig kontring. Han forsto det, og det var ikke noe problem etter det. Han er en fair fyr, sa Østigård.

Les også: Haaland-scoring ikke nok – Danmark vant 3-1 etter billige norske baklengsmål