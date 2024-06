Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Johansen kom i mål på 21,21, og tiden var den svakeste i den innledende runden.

For to uker siden satte Skjalg-løperen sin årsbeste tid med 21,00 på et stevne i Finland. Hans personlige rekord er 20,68 fra Jessheim i 2021.

Svensk-sveitseren Felix Svensson løp raskest av samtlige med 20,52. Den svakeste tiden som gikk videre til semifinale, var 20,93.

