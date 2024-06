Warholm om dobbel formtopping: – Det er mulig

Det er et stort spørsmål dette når det kommer til friidrett, der det er snakk om få konkurranser i løpet av en kort og hektisk sesong. Ekstra spesielt blir det i år med to mesterskap tett opp mot hverandre.

– Er det mulig å toppe form til EM og OL? Eller er det slik at det skal være jevnt bra hele veien?

– Det er litt både og. Jeg tror at mye av formtoppingen handler om den mentale innstillingen som kommer til å skje når det er noe viktig. Du må nok trene mer i enkelte perioder for å fylle på litt. Men vi gjør relativt få stevner målt opp mot hvor mye vi trener. Når vi først løper, forsøker vi å legge til rette for at det skal bli bra, sier Warholm til NTB.

Da dette intervjuet med Warholm ble gjort, skrev vi slutten av april. Etter det har Warholm sesongdebutert utendørs på 400 meter hekk med å bli nummer to bak Alison dos Santos på Bislett på tiden 46,70. Det var hans femte raskeste løp i karrieren.

Nærmere

Sunnmøringen fra Ulsteinvik møter pressen foran årets EM i Roma på det norske utøverhotellet en sju-åtte kilometer unna Stadio Olimpico senere lørdag.

– Forskjellen på Bislett 30. mai og OL i august er at vi er nærmere perioden med mye mengdetrening i mai. Det blir mer kvalitet etter hvert. Vi prøver å legge til rette for at det skal bli mer kvalitet i august, selv om du ikke har noen garantier, sier Warholm.

28-åringen er direktekvalifisert til mandagens semifinale på 400 meter hekk i Roma. Det betyr at han slipper å delta i søndagens kvalifisering.

Warholm er blitt eldre han også. Det er ikke til hinder for at han forsøker å utvikle seg. Det kan hende at han fortsetter med idretten i mange, mange år til om han holder seg unna de verste skadene.

Tiltak

– Hvilke tiltak er gjort fra sist sesong?

– Jeg vil ikke kalle det et konkret skifte i noe. Det som alltid har vært vår hemmelighet, er at vi har vært gjort mye av de samme tingene, altså at grunnprinsippene og grunnideene ligger fast. De er helt like. Leifs (trener Leif Olav Alnes) filosofi er uendret.

Likevel sier hekkefenomenet og verdensrekordholderen at duoen forsøker seg på små dragninger fra sesong til sesong.

– Det gjelder enten større volum eller noe annet. Det vi er blitt bedre på, er at det er blitt større volum på andre typer apparat. Jeg løper mer sprint på curvemølla, en umotorisert mølle. Vi startet med den for få år siden da jeg hadde den stressreaksjonen, og så er det blitt mer og mer. Den har gjort at det er blitt mer spesifikk styrketrening uten å sprinte.

Warholm sier at det er en grunn til det:

– Det handler mer om å styre belastningen. Om jeg bare hadde sprintet, ville det på et eller annet tidspunkt kommet en smell. Framover handler det om å tenke at jobben som er gjort, er god nok, sier han.

