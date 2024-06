Ingen nordmenn til finale på 3000 meter hinder: – Mislykket mesterskap

Dermed er den norske medaljemuligheten på øvelsen ute allerede. Det var tre skuffede nordmenn som måtte innse at det ble for tøft å henge med teten i de innledende heatene.

Boutera og Kårbø løp i første heat, og de la seg et stykke bak i feltet. Ingen av dem klarte å henge med da en tetgruppe på ni løpere fikk en liten luke mot slutten.

Boutera ble nummer ti med tiden 8.38,22. Han var snaut fire sekunder bak den åttende og siste finaleplassen. Kårbø noterte 8.39,99 og ble nummer tolv.

– Jeg visste at jeg måtte overprestere litt for å gå til finalen. Det er skuffende at jeg ikke klarer det. På én måte er jeg glad for å være tilbake i mesterskap etter et år uten, men man er her for å komme til finalen. Det klarer jeg ikke, og da er det et mislykket mesterskap, sa Boutera til NRK.

– Det var kjekt å springe. Det gikk rolig fra start, og jeg prøvde å spare krefter. Så drar det seg til med 1000 meter igjen, og da svarte det ikke så bra som det pleier. Jeg var ikke helt pigg nok i dag til å følge tetgruppen, vurderte Kårbø.

Sandvik kom seg inn til 9.-plass i sitt heat, men var nesten fem sekunder unna en finaleplass. Han løp samtidig på sesongbeste tid, 8.28,47.

