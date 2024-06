Henriksen med årsbeste i EM-kvalifiseringen – snuser på finaleplass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Henriksen tok bronse i EM for to år siden, men en kneskade har skapt trøbbel for ham i årets sesong. Inntil lørdagens konkurranse var 74,74 meter hans lengste konkurransekast i 2024.

33-åringen åpnet bedre enn det med 75,21 i sitt første kast i Roma. Deretter økte han til 75,32 og så til 75,49. Han ble nummer fire i sin gruppe og ligger godt an til å nå finalen.

– Det var helt greit. Dårlig teknisk, men årsbeste. Det tyder på at det er mer inne også, sa Henriksen til NRK og utdypet:

– Jeg faller litt tilbake i ringen når jeg slipper slegga, så framdriften blir for dårlig. Jeg må bare prøve å snu det til i morgen og finne ut hva jeg skal gjøre.

Wojciech Nowicki vant den første kvalifiseringsgruppen med et kast på 79 meter. Alle med kast på over 77 meter går direkte til finalen, og han var den eneste som klarte det i A-gruppen.

Henriksen har mål om å bli blant de åtte beste i EM. Han tror medalje blir for vrient.

– Det tror jeg blir vanskelig. Men det kjennes ut som jeg kan kaste i hvert fall 77, sa han.

I gruppe B skal Thomas Mardal i aksjon. Han har årsbeste resultat på 76,02 og øyner EM-finale.

Les også: Norsk storduell på 5000 meter i EM – dette er lørdagens TV-sport

Les også: Ingen nordmenn til finale på 3000 meter hinder: – Mislykket mesterskap