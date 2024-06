Ruud før semifinalen i Paris: – En spesiell situasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Som for ett år siden står Alexander Zverev mellom Ruud og nok en finale på rødgrusen i Paris. I fjor ble tyskeren slått klart i tre sett. I det siste settet vant ikke Zverev ett eneste game. I ATP-sammenheng er likevel de to jevnbyrdige, med to seirer hver siden 2021.

Og i det siste har den tyske OL-mesteren hevet seg markant.

Er sterkere nå

– Det blir tøft mot Zverev. Han har vært god i hele år og kommet seg tilbake som en av de fem beste i verden. I fjor klarte jeg meg bra mot ham, så jeg skal se litt tilbake på hva som funket og hva jeg kan ta med meg av spill og taktikk til denne kampen, sier Ruud til NTB.

Tidligere i uken slapp han å møte verdensener og tittelforsvarer Novak Djokovic. Serberen måtte trekke seg på grunn av en kneskade.

– Det har vært en litt spesiell situasjon de siste dagene. Walkover i kvartfinalen er ikke noe man forventer i en Grand Slam, men dessverre er skader en del av idretten, sier Snarøya-mannen.

Finale-trippel

– Det er synd for Novak. Jeg ønsker ham god bedring og håper operasjonen gikk fint, slik at han er tilbake så fort som mulig.

Ruud forteller at han har dratt nytte av å få tre dager med kampfri.

– Jeg har brukt dem godt til å trene, hvile og gjøre meg klar. De fire første kampene her var tøffe.

For tredje år på rad kan Ruud bli å se i Roland-Garros-finalen. Den andre semifinalen er mellom italieneren Jannik Sinner og spanske Carlos Alcaraz. Den kampen spilles først i dag.