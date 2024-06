Nicolai Budkov Kjær klar for Roland-Garros-finale for juniorer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren kom mot Timofei Derepasko og Amir Omarkhanov med sifrene 4-6, 6-2, 11-9.

I finalen møter de vinneren av oppgjøret mellom den amerikansk-tyske duoen Alexander Razeghi og Max Schoenhaus og Federico Cina og Rei Sakamoto fra henholdsvis Italia og Japan. De møtes senere fredag kveld.

Budkov Kjær og Schärzler fikk en tung start på kampen da de ble brutt i sitt femte servegame og tapte det første settet 4-6.

De slo imidlertid knallhardt tilbake i andre sett, hvor de brøt motstanderne sine to ganger og sikret 6-2-seier.

Dermed måtte kampen ut i et tredje sett, som ble spilt i et tiebreak-format hvor det var førstemann til ti poeng.

Tiebreak-settet ble en thriller av de sjeldne, hvor Budkov Kjær og Schärzler kom tidlig under, før de til slutt snudde til 11-9-seier.

Budkov Kjær og Schärzler skulle egentlig ha møtt amerikanerne Maxwell Exsted og Cooper Woestendick i kvartfinalen, men gikk videre på walkover.

Sist helg fikk Budkov Kjær en tung start på Roland-Garros ved å ryke ut i første runde av mennenes juniorturnering i single. Den 3.-seedede nordmannen ble slått 6-1, 6-3 av kvalifiseringsspilleren Henry Bernet fra Sveits.

17-årige Kjær er nummer fire på ITFs verdensranking for junior og har som et av sine mål for året å vinne juniorklassen i en Grand Slam-turnering.

I januar tok han seg til semifinale i Australian Open.