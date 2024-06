Fransk knetrøbbel ga Mol og Sørum walkover-seier – klare for kvartfinale i Tsjekkia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Iver Horrem i Norges Volleyballforbund opplyser til NTB at Mol og Sørum vant kampen mot Arnaud Gauthier-Rat og Youssef Krou på walkover grunnet knetrøbbel hos sistnevnte.

Cherif Younousse og Ahmed Tijans (Qatar) seier mot duoen Evandro og Arthur (Brasil) gjorde at både Qatar, Brasil og Norge sto med fem poeng etter tre puljekamper. Det bidro til usikkerhet rundt hvilken av de tre duoene som tok 1.-plassen og sikret direkte kvartfinaleplass.

– Jeg klarer ikke å gjøre rakketforskningsmatte. Jeg vet ikke hvem som ender på 1.-, 2.- eller 3.-plass, sa Viaplays engelske kommentator.

Dersom tre lag havner likt, er det den innbyrdes målforskjellen de tre lagene imellom som avgjør sluttstillingen.

Mol har vært gjennom en operasjon i foten, og de regjerende OL-mesterne må jobbe godt for å komme i kampform til lekene i Paris.

To oppgjør på samme dag i comebacket ble kanskje i overkant, for etter en knallsterk seier i åpningspartiet røk de på et tap mot den brasilianske duoen Evandro og Arthur.

Puljevinnerne i elite 16-turneringen i Ostrava går rett til kvartfinale. Lag som blir nummer to og tre må ut i et innledende utslagsspill.

