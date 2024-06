Bratseth-Kiplesund og Flåtnes slått ut av EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen røk ut i kvalifiseringen med 9.-plass i sin gruppe. Alle som hopper over 8 meter går rett til finale, og totalt er det minst tolv utøvere som går videre.

Bratseth-Kiplesund åpnet konkurransen med to døde hopp. Foran det siste forsøket hadde han bestemt seg for å satse litt tidligere. Han lyktes med det, men 7,82 meter ble for kort.

Bratseth-Kiplesund har hatt en trøblete innledning på sesongen. Hans lengste hopp tidligere i år var 7,80 meter.

Henrik Flåtnes åpnet med 7,16 meter og avanserte senere til 7,54 og 7,58. Det ga 14.-plass av de 15 utøverne i hans gruppe.