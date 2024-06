Småskadd og usikker Djokovic om Casper Ruud: – Han kommer nærmere og nærmere

Djokovic slet seg til seier mot 23.-seedede Francisco Cerundolo mandag kveld, men klaget etterpå over en kneskade.

– Jeg vet ikke hva som vil skje i morgen eller etter i morgen, om jeg vil være i stand til å gå ut på banen og spille. Jeg håper det. La oss se hva som skjer, sa Djokovic.

Etter pressekonferansen sa serberen til NTB og andre medier at han håpet han vil være i stand til å yte sitt beste. Djokovic ser fram til møtet med Ruud, som han slo i fjorårets finale.

– Casper er en flott fyr som spiller meget god tennis for tiden, sa Djokovic, som for første gang måtte gi tapt for nordmannen i Monte Carlo i april.

– Han kommer nærmere og nærere en Grand Slam-seier og ser nok på Roland-Garros som sin beste mulighet.

– Kommer til å være der

Casper Ruud avanserte på sin side til kvartfinalen på bekostning av amerikaneren Taylor Fritz, som han slo 3–1 i sett.

Ruud er temmelig sikker på at Novak Djokovic er på andre siden av nettet på hovedbanen Philippe-Chatrier onsdag.

– Det er litt skremmende nyheter for Djokovics del, men jeg regner med at det blir kamp, sier Ruud til NTB.

– Novak er Novak, han kommer til å være der, eller han kommer til å gjøre alt for å være klar. Jeg forventer at han er frisk og rask, legger han til.

Vil slippe seg løs

Nordmannen innrømmer at han tenker litt på aldersforskjellen mellom de to.

– Jeg vil nok tenke litt på at jeg er 25 og han er 37. Kanskje det ikke har så mye å si, for han er fortsatt i meget god fysisk form. Men han har spilt et par timer mer enn meg på veien hit.

Ruud føler ikke han har mye å tape mot verdenseneren.

– Jeg skal nyte at jeg er underdog. Han er førsteseedet og regjerende mester. Jeg skal spille fritt, løst og ledig, sier han til NTB.