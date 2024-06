Gee vant i Critérium Dauphiné – tok ledertrøya fra Cort

Gee og Romain Grégoire fikk tre sekunder på feltet, og det var nok til å ta ledertrøya fra Uno-X-rytter Magnus Cort.

Dansken sørget mandag for første Uno-X-seier i et verdenstourritt, og han syklet i ledertrøya tirsdag. Laget la ned en stor jobb for å forsvare den, men håpet brast i den bratte avslutningen opp mot Les Estables.

Cort kom i mål som nummer 21 og falt til 2.-plass sammenlagt, tre sekunder bak Gee.

– Det er utrolig stort å vinne her. Jeg har lengtet etter en seier i Europa. Jeg har 2.-plasser nok, og det var deilig endelig å få det til, sa Gee i seiersintervjuet.

– Jeg må takke min lagkamerat Krists (Neilands), som angrep mot slutten. Da han ble tatt igjen, så jeg mitt snitt til å gå.

Primoz Roglic, som ble slått til 2.-plass av Cort mandag, veltet tidlig på onsdagens etappe, men slapp fra det med bare noen skrubbsår. Han ble nummer ti på etappen, men falt til fjerdeplass sammenlagt, bak Grégoire.

Fire mann var i et brudd som en stund så ut til å kunne lykkes. Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R), Harry Sweeny (EF Education) og Christopher Juul-Jensen (Jayco Alula) ble innkjørt to kilometer fra mål. Rémy Rochas (Groupama-FDJ) falt av litt tidligere.

Uno-X-laget jobbet hardt for å kjøre inn bruddet. Det gjorde også UAE og Ineos, men de kunne lite gjøre da Gee og Grégoire rykket på slutten.

Onsdag er det en tøff tempoetappe i Critérium du Dauphiné.

Les også: Hushovd jubler etter historisk Uno-X-triumf: – Det er så sinnssykt fortjent