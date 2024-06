Palmer og Kane bidro til solid engelsk EM-test

Mandagens kamp var den første av to oppkjøringskamper for mannskapet til Gareth Southgate. Oppgjøret viste at England har skumle hensikter.

Cole Palmer, som har vært briljant for Chelsea i Premier League denne sesongen, sendte England i ledelsen før pause. Formspilleren fikk sjansen fra straffemerket som følge av at Harry Kane startet på benken.

Etter pause kom nevnte Kane på banen og satte inn 3-0-målet. Før det hadde Liverpools Trent Alexander-Arnold vartet opp med en praktfull volleyscoring til 2–0.

England stilte noe som kunne ligne et litt reservepreget mannskap fra start mandag. Marc Guehi, Lewis Dunk, Ezri Konsa, Jarrod Bowen, Eberechi Eze og Ollie Watkins fikk alle sjansen.

England møter Island i generalprøven foran det kommende EM-sluttspillet. Den kampen spilles på Wembley kommende fredag.

