Ingebrigtsen-rival får løpe i EM likevel

Fredag ble det kjent at Frankrikes friidrettsforbund hadde glemt å melde inn Habz og Simon Bédard (10.000 meter) til EM innen tidsfristen.

Det europeiske friidrettsforbundet (EA) godkjente ikke duoen som følge av den administrative feilen, men mandag kom kontrabeskjeden.

EA tillater å etterpåmeldte utøvere som er blitt rammet av feil gjort i eget forbund.

– Denne avgjørelsen representerer en stor seier for utøvernes rettigheter. Vår utholdenhet og besluttsomhet lønte seg endelig, og jeg er dypt takknemlig for alle som bidro til denne suksessen, skriver Habz på Instagram.

NRK omtalte saken først.

Habz er den nest raskeste europeeren på 1500 meter så langt i år. Det er bare Jakob Ingebrigtsen som har løpt fortere. Så sent som torsdag ble franskmannen nummer tre i Bislett Games, og for drøyt to uker siden vant han Diamond League-løpet i Marrakech i Marokko.