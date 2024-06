Maratontrøbbel i Stockholm: Null vann på drikkestasjon i høy sommervarme

– Det er en tankbil som egentlig ikke klarte å pumpe ut vann i den hastigheten den måtte, sier Lorenzo Nesi, pressesjef for maratonløpet, til nyhetsbyrået TT.

Arrangøren jobber med å løse vannproblemet. Det er totalt 17 drikkestasjoner langs løypa, og pressesjefen sier han ikke har hørt om andre som har det samme problemet.

Væske er spesielt viktig i årets løp. 26 graders varme er de værmessige forutsetningene, ifølge målestasjoner sentralt i Stockholm.

– Det er enda varmere mellom bygningene, sier meteorolog Therese Fougman.

Ifølge værvarselet vil det komme regn i løpet av maratondagen, men ved 13-tiden var det langt unna nedbør.

For to uker siden kollapset rundt 40 personer under lignende forhold under arrangementet Göteborgsvarvet. En mann i 20-årene døde.

