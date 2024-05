Derfor var Jakob Ingebrigtsen fornøyd: - Jeg har vært i kjelleren

Sesongens debut for Jakob Ingebrigtsen og årets første møte mellom de to rivalene endte i knepen seier til briten i Diamond League-stevnet i Eugene.

Nå setter Jakob Ingebrigtsen seg på flyet til Norge for å løpe 1500 meter under Bislett Games torsdag. Dit kommer ikke Josh Kerr, som akkurat nå kan rangeres som verdens beste mellomdistanseløper.

Foran skjema

– Når jeg er så nær i sesongens første løp etter å ha drevet med alternativ trening i fire måneder, må jeg bare være fornøyd, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet i Eugene.

Ingebrigtsen la seg langt ute fra start og holdt oppe en god fart. Etter hvert klatret han i feltet og kom seg fram i tet. Med 400 meter igjen lå Ingebrigtsen og Kerr i front sammen, og på slutten var briten raskest. Kerr vant på tiden 3.45,34, mens Ingebrigtsen fikk opp 3.45,60.

– Jeg løp kanskje litt raskere enn forventet. For bare noen måneder siden var det ganske uvisst om at jeg i det hele tatt kom til å reise hit, og også om jeg skulle få en sommer med konkurranser. Jeg var ganske langt nede i kjelleren. Det er kult at vi får et løp som dette. Hvis det er dette jeg får og skal bygge videre på, er det ganske sykt, sa Ingebrigtsen videre til NRK.

Ingebrigtsen har 3.43,73 som bestenotering på distansen.

En fornøyd Jakob Ingebrigtsen la ut på en æresrunde etter løpet. (Kirby Lee/Reuters)

Vant VM-gullet

Løpet var det første mellom Ingebrigtsen og Kerr siden briten slo Ingebrigtsen på 1500-meteren under VM i Budapest i fjor. I tiden etter har det pågått en ordkrig der begge har fyrt løs mot hverandre.

Lørdag skulle de gjøre opp på tartandekket i amerikanske Eugene, der Ingebrigtsen tok gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter under VM i 2022.

Én engelsk mil regnes om til 1609 meter. I OL i Paris i august kommer prestisjeduellen mellom disse to på 1500 meter. Der er Ingebrigtsen regjerende olympisk mester.

– Jeg tror dette var en veldig bra sesongstart for Jakob. Han løp kontrollert hele veien. Overraskelsen var at Kerr var såpass offensiv som han var, sa friidrettsekspert Vebjørn Rodal under NRKs sending.

Josh Kerr er britens mest profilerte mellomdistanseløper siden de legendariske duellene mellom Sebastian Coe og Steve Ovett på tidlig 80-tall.

---

1 engelsk mil (DL) i Eugene:

1) Josh Kerr, Storbritannia 3.45,34, 2) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.45,60, 3) Yared Nuguse, USA 3.46,22, 4) Neil Gourley, USA 3.47,74, 5) Jake Wightman, Storbritannia 3.47,83, 6) Reynold Kipkorir Cheruiyot, Kenya 3.48,59.

----