Lørdagens direkte TV-sport: Haaland kan ta The Double og Graham Hansen mesterligaen

09.00: Motorsport, Formel E, Shanghai e-prix, løp 1. Fra Shanghai International Circuit, Shanghai. (Eurosport Norge)

10.15: Sykling, terrengsykling. Kortbane kvinner, fra Nove Mesto. (Eurosport Norge)

10.45: Motorsport, Formel 3. Sprintløp, fra Monaco Grand Prix. (V Sport 1)

11.45: Sykling, Giro d’Italia. 20. etappe: Alpago – Bassano del Grappa (184 km). Fjelletappe. Tadej Pogacar leder klart, og cruiser inn til seier. Tobias Foss og Vegard Stake Laengen er de to gjenværende norske på startstreken. (Eurosport Norge)

12.30: Motorsport, Formel 1. Tredje treningsrunde foran Monaco Grand Prix. (V Sport 1)

12.45: Motorsport, MotoGP. Kvalifisering til Barcelona Grand Prix. (V Sport 3)

13.30: Golf, DP World Tour. Tredje dag av Soudal Open, fra Rinkven International Golf & Country Club, Antwerpen. (V Sport Golf)

14.00: Fotball, La Liga. 38. og siste runde: Osasuna – Villarreal, fra Estadi El Sadar. Det er her Alexander Sørloth kan ende opp som toppscorer i årets spanske toppdivisjon. Siste runde spilles denne lørdagen. Men han må score for å ta tittelen etter at rivalen Artem Dovbyk scoret hat trick fredag kveld. Sørloth ligger ett mål bak. (TV2 Sport Premium)

14.15: Motorsport, Formel 2. Sprintløp, Monaco Grand Prix. (V Sport 1)

14.20: Ishockey, Elite-VM menn. Semifinale 1: Tsjekkia – Sverige, fra O2 Arena, Praha. (V Sport 2)

15.00: Fotball, Toppserien. 10. runde: Brann – Stabæk, fra Brann stadion, Bergen. (TV2 Sport 1)

15.30: Fotball, Toppserien. 10. runde: Vålerenga – Åsane, fra Intility Arena. (NRK1)

15.30: Sykling, UCI ProSeries. Tour of Norway menn: 3. etappe, Sola – Egersund. 168 km, småkupert. (TV2 Direkte)

16.00: Fotball, FA-cup menn. Finale i London: Manchester City – Manchester United, fra Wembley stadium. Det er en uke siden Erling Braut Haaland (bildet) og City feiret seriemesterskapet. Her kan de ta The Double i en kamp de er store favoritter. For Manchester United står det om spill i Europa neste sesong. (3 +)

16.00: Fotball, skotsk FA-cup menn. Finale i Glasgow: Celtic – Rangers, fra Hampden Park. Skotsk fotball to største lag møtes i nok et Old Firm. Forrige gan var det Celtic som dro det lengste strået, og dermed også vant seriegullet. Kan Rangers slå tilbake her? (V Sport +)

16.00: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering til Monaco Grand Prix. (V Sport 1)

16.15: Fotball, La Liga menn. 38. og siste runde: Real Sociedad – Atlético Madrid, fra Reale Arena, San Sebastian. Vertene blir nummer seks, men gjestene blir nummer fire i årets sesong. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, Mesterligaen kvinner. Finale: Barcelona – Lyon, fra Estadio San Mamés, Bilbao. Caroline Graham Hansen og Ida Syrstad Engen skal opp mot Ada Hegerbergs Lyon i det som blir et ordentlig mestermøte i årets mesterligafinale. Barcelona er regjerende mestere og har vært i fire strake finaler, men har aldri slått Lyon som på sin side er tilbake i sin 11. finale. (NRK1)

18.15: Håndball, NM-sluttspill. Finale, kamp 2: Elverum – Kolstad, fra Terningen Arena, Elverum. Kolstad vant første kamp 30-28, slik at Elverum må vinne på hjemmebane for å presse frem en avgjørende kamp onsdag 29. mai. (TV2 Sport 2)

18.20: Ishockey, Elite-VM menn. Semifinale 2: Canada – Sveits, fra O2 Arena, Praha. (V Sport 1)

18.30: Fotball, La Liga menn. 38. og siste runde: Rayo Vallecano – Athletic Bilbao, fra Estadio Vallecas, Vallecas, Madrid. Vertene er ett av få lag som kan avansere på tabellen, og kan ende på alt fra 13. plass til 17. plass. Gjestene blir nummer fem. (TV2 Sport Premium 2)

18.30: Fotball, La Liga menn. 38. og siste runde: Almeria – Cadiz, fra Power Horse Stadium, Almeria. Begge lag har rykket ned før siste runde. (TV2 Sport Premium)

18.30: Motorsport, Nascar. Xfinity series, BetMGM 300. Fra Charlotte Motor Speedway, Concord, Nord-Carolina. (V Sport 3)

19.00: Golf, PGA Tour. Dag tre av Charles Schwab Challenge, fra Colonial Country Club, Forth Worth, Texas. Viktor Hovland står over etter forrige helgs tredjeplass i PGA-mesterskapet. (Eurosport Norge)

19.00: Fotball, Mesterligaen kvinner. Finale: Barcelona – Lyon, fra Estadio San Mamés, Bilbao. Andre omgang. (NRK 2)

21.00: Fotball, La Liga menn. 38. og siste runde: Real Madrid – Real Betis, fra Santiago Bernabeu, Madrid. Vertene skal feire seriegull før mesterligafinalen neste lørdag, mens Betis ender på sjuendeplass. (TV2 Sport 1)

21.50: Friidrett, Diamond League. Prefontaine Classic fra Eugene. Med blant andre Jakob Ingebrigtsen i stjernemøte med Josh Kerr, Jake Wightman på en engelsk mil. Den duellen avslutter stevnet og løpes 23.52. Ellers løper Salum Kashafali og Vegard Dragsund Sverd 100 m para menn 21.50, og Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 meter klokken 22.18. (NRK 1)

02.00: Ishockey, NHL-sluttspill. Semifinale, kamp 2: Dallas Stars – Edmonton Oilers, fra American Airlines Center, Dallas. Gjestene vant første kamp hjemme i Edmonton 3-2 og leder semifinaleserien 1-0. (V Sport 1)