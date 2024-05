Thomas Olsen forlater Vålerenga

28 år gamle Olsen har elleve sesongen bak seg i Vålerenga før han nå skal prøve seg i finske Mikkelin Jukurit.

Overgangen ble bekreftet av den finske klubben og Vålerenga fredag.

– Det er klart det er vemodig. Jeg har vært her hele livet, og er veldig glad i alle i og rundt klubben. Samtidig er det klart at jeg begynner å bli eldre sett i hockey-sammenheng, og det er ikke sikkert denne muligheten hadde kommet ved en senere anledning. Derfor valgte jeg å ta sjansen når jeg først fikk den, sier Thomas Olsen til VIF Hockeys hjemmeside.

Startet på skøyteskolen

Thomas Olsen var fire år gammel da han møtte opp på Vålerengas hockeyskole første gang. Der startet det som er blitt en fascinerende hockeykarriere. Han har vært en svært trofast klubbspiller og har aldri forlatt Vålerenga.

Sterke prestasjoner for Vålerengas A-lag forrige sesong ble toppet med godt spill for det norske landslaget i VM, og kronet med en avgjørende straffe da Norge senket storheten Canada.

Samtidig satt speidere for alle europeiske klubber på tribunen, og navnet «Thomas Olsen» hoppet raskt oppover på ønskelistene i flere land.

Ble enige før jul

Mikkelen Jukurit tok kontakt med Vålerenga i fjor og partene ble enige like før jul, så for de involverte er dette en gammel nyhet.

Klubben hører til i Mikkeli, en by med drøyt 50.000 innbyggere omtrent midt i landet.

Vålerenga kom til NM-finalen i år og i sluttspillet ble Olsen beste poengplukker blant samtlige lags spillere, og innkasserte dermed en sjekk på 50.000 kroner fra Battery/Ringnes.

Den sendes videre til Vålerengas breddeavdeling, slik at det siste Thomas Olsen gjør for Vålerenga er å sikre at alle barn som ønsker å begynne med hockey får gratis skøyteskole på Jordal neste sesong.

Thomas Olsen med sjekken han fikk etter sluttspillet som sikrer gratis hockeyskole for mange barn. (Vif-hockey)

– Kan ikke erstattes

– Totalt sett er Thomas Olsen umulig å erstatte. Han er Vålerengas hjerte og sjel, og selve definisjonen på «blø for drakta», sier sportssjef i VIF, Anders Myrvold.

– Men da tilbudet kom var vi klare på at vi unner han dette. Vi gleder oss over at han har fått muligheten til å gå til en topp-liga i Europa, og vi er glade på hans vegne, samtidig som vi er stolte over at vi som klubb har bidratt til å skape nok en topp-spiller, sier Myrvold.

Det blir igjen store utskiftninger i VIF, men klubben skal ha en sterk stall på plass til høsten.

