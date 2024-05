Stjernemålvakt har øyeproblemer – må avbryte turnering i Norge

Danskene skal møte Kroatia og Norge i turneringen som spilles i Jordal Amfi.

Det danske håndballforbundet opplyser tirsdag at Flensburg-keeper Kevin Møller har sluttet seg til landslagstroppen som erstatter for Landin.

Landin har fått påvist blødninger på netthinnen i det høyre øyet, og derfor tar landslagssjef Nikolaj Jacobsen ingen sjanser og sender ham hjem for å hvile.

– Vi kunne ha beholdt Niklas i leiren og håpet at han skulle få grønt lys til å spille i helgen, men med programmet Aalborg har hatt, og det faktum at vi gjerne vil bruke Niklas senere på sommeren, er det klokest å la ham hvile slik at øyet kan gro, sier Jacobsen.

Øyeskaden oppsto da landin i søndagens seriekamp for Aalborg fikk han en ball i hodet. Øyet fortsatte å plage den danske landslagskapteinen i ettertid, og det ble undersøkt videre på sykehuset.

– Jeg er selvfølgelig lei meg for å måtte forlate landslagsleiren. Men det er en riktig avgjørelse, slik at jeg kan være klar til å spille igjen så fort som mulig med utsikter til en spennende sesongavslutning, sier Landin i en uttalelse.