Søndagens direkte TV-sport: Full runde i Eliteserien og langspurten fortsetter i Premier League

07.30: Golf, DP World Tour. Dag fire av Volvo China Open, fra Genzon Golf Club, Shenzhen, Kina. (VSport Golf)

12.00: Sykkel, Women’s World Tour. Spania rundt kvinner, siste og åttende etappe: Madrid – Valdesquí (89 km). Fjelletappe som avgjør kvinnenes utgave av Spania rundt 2024. (TV2 Sport2)

12.15: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 32: PSV – Sparta fra Phillips Stadium, Eindhoven. (VSport1)

12.45: Sykkel, Giro d’Italia. 2. etappe: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa (161 km). Kupert etappe. Torstein Træen deltar for Bahrain-Victorius, mens Vegard Stake Laengen skal hjelpe storfavoritt Tadej Pogacar til seier. Tobias Foss sykler for et INEOS Grenadiers-lag som skal utfordre Pogacar med Geraint Thomas som deres kaptein. (Eurosport 1)

13.00: Fotball, U17-EM kvinner. Gruppe A, kamp 1: England – Norge fra Klostergårdens Idrettspark, Lund. Norges åpningskamp i U17-EM i Sverige. (NRK 1)

13.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 32: Wehen – Kiel fra BRITA-Arena, Wiesbaden. (VSport3)

14.00: Snooker, VM. Finale, 1. sesjon. Fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport N)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 34: Osasuna – Real Betis fra Estadio El Sadar, Pamplona. (TV2 Sport Premium)

14.00: Volleyball, sandvolleyball. Semifinaler fra Elite 16-turneringen i Brasilia, Brasil. (VSport2)

14.30: Fotball, Toppserien. Runde 6: Brann – Rosenborg fra Brann stadion, Bergen. Toppkamp fra Bergen der Brann helst bør vinne for å unngå at de kommer for langt bak Vålerenga og Rosenborg på toppen av tabellen. (NRK 1)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 36: Brighton – Aston Villa fra AmEx Stadium, Brighton. Vertenes sesong fisler ut, mens Aston Villa kan ta et langt steg mot mesterligplass med seier. (VSport Premier League)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 36: Chelsea – West Ham fra Stamford Bridge, London. Tabellnaboer på åttende og niendeplass, med to poeng mellom seg. Chelsea ser imidlertid oppover på tabellen med en kamp mindre spilt, og bør vinne i kampen om en plass i Europa. (VSport Premier League1)

15.15: Fotball, Superligaen kvinner. Runde 21: Manchester City – Arsenal fra The Joie Stadium, Manchester. Leder ligaen med seks poeng ned til Chelsea, og kan ta et langt steg mot seriegull her. (VSport+)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 34: Union Berlin – Bochum fra Stadion an der Alte Försterei, Köpenick, Berlin. (VSport+)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 34: Celta Vigo – Villareal fra Estadio de Balaídos, Vigo. (TV2 Sport Premium2)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 6: Haugesund – KFUM Oslo fra Haugesund Sparebanken Arena. (TV2 Sport1)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 6: Sarpsborg 08 – Lillestrøm, fra Sarpsborg stadion. (TV2 Sport Premium)

17.00: Motorsport, Motorcross. Motocross-VM, løp 2 MX2, fra Águeda International Cross Country Raceway, Águeda e Borralha, Portugal. (Eurosport N)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 34: Eintracht Frankfurt – Leverkusen, fra Waldstadion, Frankfurt. (VSport1)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 36: Liverpool – Tottenham fra Anfield Road, Liverpool. Vertene kan fortsatt vinne ligaen i teorien, men med åtte poeng opp til Arsenal og tre runder igjen blir det vrient. Tottenham har på sin side mulighet for mesterligaspill, så her må begge vinne, og det går ikke. (VSport Premier League)

18.00: Motorsport, Motorcross. Motocross-VM, løp 2 MXGP, fra Águeda International Cross Country Raceway, Águeda e Borralha, Portugal. (Eurosport N)

18.00: Fotball, dansk Superliga. Mestersluttspill, runde 28: FC Midtjylland – Brøndby fra MCH Arena, Herning. (VSport3)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 34: Valencia – Alaves fra Mestalla, Valencia. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Golf, PGA Tour. Fjerde og siste dag av The CJ Cup Byron Nelson, fra TPC Craig Ranch, McKinney, Texas. Ingen VIktor Hovland denne helgen heller, men en rekke svensker. (Eurosport N)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 6: Viking – Tromsø fra SR-Bank Arena, Stavanger. (TV2 Sport1)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 34: Heidenheim – Mainz, fra Voith-Arena, Heidenheim. (VSport+)

20.00: Snooker, VM. Finale, 2. sesjon. Fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport N)

20.30: Motorsport, Nascar. Cup Series, Adventhealth 400. Fra Kansas speedway, Kansas. (VSport3)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 34: Rayo Vallecano – Almeria fra Estadio Vallecas, Vallecas, Madrid. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 34: Sevilla – Granada fra Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla. (TV2 Sport Premium2)

21.00: Volleyball, sandvolleyball. Finale fra Elite 16-turneringen i Brasilia, Brasil. (VSport+)

22.00: Motorsport, Formel 1. Hovedløp Miami Grand Prix. Fra Miami International Autodrome. (VSport1)

