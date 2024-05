Lørdagens direkte TV-sport: Gullkampen mellom Arsenal og City fortsetter

07.30: Golf, DP World Tour. Dag tre av Volvo China Open, fra Genzon Golf Club, Shenzhen, Kina. (V Sport Golf)

09.45: Sykkel, UCI Women’s World Tour. Grand Prix du Morbihan Féminin, landeveisritt fra Frankrike. (Eurosport 1)

11.00: Snooker, VM. Semifinale 2, mellom David Gilbert og Kyren Wilson. Fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport Norge)

12.00: Fotball, Bundesliga kvinner. Runde 20: Bayer Leverkusen – FC Bayern fra Ulrich Haberland Stadium, Leverkusen (V Sport +)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 36: Arsenal – Bournemouth fra Emirates Stadium, London. Arsenal vil toppe tabellen etter kamp uansett resultat mot Bournemouth, men må vinne for å sette press på Manchester City i gullkampen. (TV 3+, VSport Premier League)

13.30: Fotball, Championship. 46. og siste runde: Ipswich – Huddersfield fra Portman Road, Ipswich. Vertene trenger kun ett poeng for å være sikret oprykket til Premier League. Huddersfield må på sin side trolig vinne med tosifret for å ha en mulighet for å unngå nedrykk. (V Sport2)

13.30: Fotball, Championship. 46. og siste runde: Birmingham – Norwich fra St. Andrew’s, Birmingham. Vertene er på nedrykk, poenget bak Plymouth på sikker plass og bør derfor vinne. Norwich får på sin side playoff hvis de unngår braktap mens Hull vinner stort. (V Sport3)

13.30: Fotball, Championship. 46. og siste runde: Leeds United – Southampton, fra Elland Road, Leeds. Her skulle Leeds feiret opprykket i siste serierunde, men Leeds er nå avhengig av at Ipswich taper hjemme for Huddersfield, mens Leeds selv slår Southampton som uansett blir nummer fire. (V Sport1)

13.30: Sykling, Giro d’Italia. 1. etappe: Venaria Reale – Torino (140 km). Kupert etappe. Endelig er årets første Grand Tour i sykkel i gang. Torstein Træen deltar for Bahrain-Victorius, mens Vegard Stake Laengen skal hjelpe storfavoritt Tadej Pogacar til seier. Tobias Foss sykler for et INEOS Grenadiers-lag som skal utfordre Pogacar med Geraint Thomas som er deres kaptein. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 34: Real Sociedad – Las Palmas fra Reale Arena, San Sebastian. (TV2 Sport Premium)

15.30: Snooker, VM. Semifinale 1, mellom Jak Jones og Stuart Bingham. Fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport N )

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 34: Stuttgart – Bayern München,fra MHPArena, Stuttgart. Bayern kan ikke vinne ligaen, og med tap mot Stuttgart er vertene bare to poeng bak Bayern med to runder igjen i kampen om sølvet. (VSport +)

16.00: Fotball, Obosligaen. Runde 5: Mjøndalen – Aalesund fra Consto Arena, Mjøndalen. Vertene slo Vålerenga sist og møter nå nok et topplag i store problemer i Aalesund. (TV2 Sport1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 36: Brentford – Fulham fra Gtech Community Stadium, London. En kamp uten stor betydning for noen av lagene. (VSport Premier League1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 36: Burnley – Newcastle fra Turf Moore, Burnley. Vertene trenger tre poeng for å unngå nedrykk, mens Newcastle trenger poengene i sin kamp for å nå Europa. (V Sport Premier League)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 36: Sheffield United – Nottingham Forest, fra Bramall Lane, Sheffield. Sheffield United har allerede rykket ned, mens gjestene kjemper for å unngå det samme. (VSport Premier League2)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 34: Real Madrid – Cadiz fra Santiago Bernabeu, Madrid. (TV2 Sport Premium)

16.45: Fotball, Toppserien. Runde 6: LSK Kvinner – Kolbotn fra LSK-hallen, Lillestrøm (NRK 1)

18.00: Motorsport, Formel 1. Sprintløp Miami Grand Prix, fra Miami International Autodrome. (VSport )

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 34: FC Köln – Freiburg fra RheinEnergieStadion, Köln. (VSport+)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 34: Girona – Barcelona fra Estadi Montilivi, Girona. Barcelona ligger to poeng foran Girona i kampen om andreplassen. Med tap risikerer Barcelona å ikke bli beste lag fra Catalonia. (TV2 Sport1)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 36: Manchester City – Wolverhampton fra Etihad, Manchester. Vertene har med seier i sin utsatte kamp grepet om tittelen, og er store favoritter hjemme mot Wolves. Skal Erling Braut Haaland (bildet) avgjøre gullkampen? (VSport Premier League)

19.00: Golf, PGA Tour. Tredje dag av The CJ Cup Byron Nelson, fra TPC Craig Ranch, McKinney, Texas. Ingen VIktor Hovland denne helgen heller, men en rekke svensker. (Eurosport N)

20.00: Snooker, VM. Semifinale 2 fortsetter, mellom David Gilbert og Kyren Wilson. Fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport N)

20.45: Fotball, League One. Playoff-semifinale, kamp 1: Oxford United – Peterborough fra Kassam Stadium, Oxford. (VSport3)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 34: Mallorca – Atletico Madrid fra Estadio Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Balearene. (TV2 Sport1)

21.00: Volleyball, sandvolleyball. Kvartfinaler fra Elite 16-turneringen i Brasilia, Brasil. (VSport+)

22.15: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering Miami Grand Prix. Fra Miami International Autodrome (VSport1)