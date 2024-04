Tirsdagens direkte TV-sport: Første semifinale i Mesterligaen

11.00: Snooker, VM i Sheffield, kvartfinaler. (Eurosport N)

15.30: Sykling, etapperittet for kvinner La Vuelta de Feminina, tredje etappe. (Eurosport 1)

18.15: Håndball, sluttspill menn, andre semifinale: Arendal – Elverum fra Sør Amfi. Elverum vant 36-35 i en høydramatisk kamp etter ekstraomganger fredag. Så skal vi gi hjemmebanefordel et pluss? (TV2 Sport2)

20.00: Snooker, VM i Sheffield, kvartfinaler. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

20.30: Basketball, Euroleagua: Olympiakos – Barcelona. (Vsport2)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, første semifinale, første kamp: Bayern München – Real Madrid fra Allianz Arena. Skal veteranen Luca Modric (bildet) komme seg til enda en internasjonal finale? Første del av jobber gjøres i München i kveld. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Coventry – Ipswich fra Ricoh Arena. Bortelaget kan ta et avgjørende steg mot Premier League-spill neste sesong her med seier. Hjemmelaget har bare æren å spille for. (Vsport1)

