Nadal videre etter lang Madrid-kamp

Spanjolen vant 6-1 i det første settet mot Pedro Cachin fra Argentina og så ut til å få en komfortabel reise til neste runde. I stedet tok kampen en ny vending.

Nadal ble brutt to ganger i settet som fulgte. Han lå under 1-4, men Cachin greide ikke å holde på overtaket. Mange brudd kom tett, og spillerne måtte ut i tiebreak.

Der tapte Nadal 5-7. Et tredje sett ble spilt for å kåre en vinner, og der viste den gamle gruskongen rutine og vant 6-3. Oppgjøret varte i litt over tre timer.

I neste runde skal Nadal opp mot Jiri Lehecka. Den unge tsjekkeren er nummer 31 på verdensrankingen, mens Nadal er helt nede på 512.-plass som følge av et langt skadeavbrekk.

Nylig var Nadal tilbake i konkurranse for første gang på over tre måneder. Trolig er han inne i sitt siste år som elitespiller.

