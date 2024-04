Gjert Ingebrigtsen får ikke OL-akkreditering

Det skjer samme dag som politiet tiltalte Ingebrigtsen for mishandling i nære relasjoner.

Ingebrigtsen er trener for mellomdistanseløperen Narve Gilje Nordås. Han fikk heller ikke akkreditering til VM i Budapest i fjor eller VM innendørs i Glasgow tidligere i år. Han får heller ikke akkkreditering til EM utenførs i Roma i juni.

– En person som er tiltalt for mishandling i nære relasjoner, vil ikke være aktuell for å bli akkreditert i den norske troppen til OL. Vårt fokus vil uansett være å bidra til optimale forberedelser for utøverne som skal konkurrere i OL og Paralympics, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB og fortsetter:

– Dette er en trist sak for alle involverte. Den må nå få gå sin gang i rettsapparatet.

Ingebrigtsens advokat John Christian Elden skriver i en melding til NTB at Ingebrigtsen er «uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på».

«Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i offentligheten. Saken er naturligvis en belastning for alle berørte, og det bes derfor om at familien nå får ro. Vi vil komme tilbake til saken i retten, der den hører hjemme», skriver Elden.