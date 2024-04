Friidrettsforbundet om Ingebrigtsens trenerrolle: – Ikke tatt noen beslutning rundt det.

Gjert Ingebrigtsen har ikke lenger noen rolle overfor sine løpersønner Henrik, Filip og Jakob, men har de siste sesongene fungert som trener for 1500-meterløperen Narve Gilje Nordås. Rogalendingen tok bronse på 1500 meter under VM i Budapest sist sommer.

– Hvordan forholder friidrettsforbundet seg til at Gjert Ingebrigtsen er trener for Narve Gilje Nordås, som er en av forbundets landslagsutøvere med stipend?

– Gjert Ingebrigtsen har ingen avtale med forbundet nå, og vi har ikke tatt noen videre stilling til hans trenerrolle overfor Narve. Vi vil følge saken, og så får vi vurdere konklusjonene av den. Gjert Ingebrigtsen har krav på en rettergang som alle andre i Norge og få sin sak behandlet på en skikkelig måte. Dette er en prosess som politiet og domstolene kjører, sier Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, til NTB.

Ingebrigtsen ble mandag tiltalt for mishandling i nære relasjoner.

Ligger fast

– Så friidrettsforbundet legger seg ikke opp i trenerforholdet mellom Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen slik saken står i dag?

– Vi har ikke tatt noen beslutning rundt det, sier Hildeskor.

Narve Gilje Nordås selv har ikke besvart NTBs henvendelse.

Allerede i oktober sist høst bestemte friidrettsforbundet at Gjert Ingebrigtsen ikke ville få akkreditering til noen internasjonale mesterskap i 2024.

– Den beslutningen ville ha ligget fast uansett utfall av straffesaken, om det ble tatt ut tiltale eller ikke, sier Hildeskor til NTB.

Nei fra Olympiatoppen

For friidrettsforbundets del gjaldt det innendørs-VM i Glasgow i vinter, og det kommende EM utendørs i Roma i juni.

Olympiatoppen gir sine akkrediteringer på eget grunnlag til olympiske mesterskap. I en melding sendt til NTB mandag skriver toppidrettssjef Tore Øvrebø at Gjert Ingebrigtsen ikke blir akkreditert til årets sommer-OL i Frankrike.

– Jeg ser at Tore Øvrebø har sagt at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering til OL i Paris. Vi hadde da også forventet at de ville følge friidrettsforbundets beslutning, sier Hildeskor.

(©NTB)