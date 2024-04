Oppsal inviterer VIF til cupfest – dette er torsdagens direkte TV-sport

05.00: Golf, DP World Tour. Dag 1 av ISPS Handa Championship, fra Ishioka Golf Club, Omitama, Japan. (V Sport Golf)

13.00: Golf, Ladies European Tour. Dag 1 av Investec South African Women’s Open, fra Steenberg Golf Club, Cape Town. (V Sport Golf)

13.30: Sykkel, Europatouren. Tyrkia rundt, femte etappe: Bodrum – Kuşadası (177.9km). Kupert etappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Carl Fredrik Hagen eneste norske representant. (Eurosport 1)

14.00: Snooker, VM. Dag 6, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

15.30: Sykkel, UCI World Tour. Romandie rundt, andre etappe: Fribourg – Salvan/Les Marécottes (171km). Fjelletappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Johannes Staune-Mittet eneste norske representant. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, NM menn. 2. runde: Oppsal – Vålerenga, fra Trasop kunstgress. Oppsal inviterer til cupfest med godt over 2000 solgte billetter før storkampen mot VIF. (TV2 Sport 1)

20.00: Darts, Premier League. Runde 13, kvartfinaler. Fra M&S Bank Arena, Liverpool. (V Sport +)

20.00: Snooker, VM. Dag 6 kveldssesjon, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 31: Go Ahead Eagles – Feyenoord, fra De Adelaarshorst, Deventer. (V Sport 1)

21.00: Fotball, Premier League. Utsatt kamp fra runde 29: Brighton – Manchester City, fra AmEx Stadium, Brighton. (V Sport Premier League)

21.30: Golf, PGA Tour. Dag 1 av Zurich Classic of New Orleans, fra TPC Louisiana i Avondale, New Orleans. (Eurosport Norge). Lagturnering, uten Viktor Hovland på start. (Eurosport Norge)

00.30: Golf, LPGA Tour. Dag 1 av JM Eagle LA Championship, fra Wilshire Country Club, Los Angeles. (V Sport Golf)

01.00: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers, fra Amalie Arena, Tampa. Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning ligger under 0-2 i kamper, og må vinne. (V Sport 1)

01.30: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: New York Islanders – Carolina Hurricanes, fra UBS Arena, Belmont Park, New York. Islanders ligger under 0-2 i kamper, og må vinne. (V Sport 2)

