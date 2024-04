Ny Nadal-beskjed om Roland-Garros: – Aner ikke hva som vil skje

Spanjolen har vunnet Grand Slam-turneringen i Paris 14 ganger. Storturneringen begynner om en snau måned. Han står også med åtte andre Grand Slam-titler.

Den siste kom for to år siden, og Nadal har sagt at 2024 med all sannsynlighet blir hans siste år. Onsdag møtte han pressen før sin kamp i Masters 1000-turneringen i Madrid.

– Jeg aner ikke hva som vil skje de neste tre ukene. Jeg vil fortsette å kjempe og gjøre de tingene jeg tror jeg må for å spille i Paris. Hvis det er mulig, er det mulig. Jeg kommer ikke til å spille i Paris om jeg føler meg som jeg gjør i dag, sa Nadal.

Nadal, som blant annet ble operert i hoften i fjor sommer, tapte i 2. runde i Barcelona mot Alex de Minaur i det som var den første turneringen på over tre måneder.

Torsdag møter Nadal 16 år gamle Darwin Blanch fra USA. Da Blanch ble født, hadde Nadal allerede rukket å vinne Roland-Garros tre ganger. Det blir en duell mellom en kropp som har vært gjennom enorme påkjenninger de siste 20 årene med over 1000 seirer mot en 16-åring som er på vei opp og fram.

Nadal uttalte onsdag at «kroppen ikke tillater meg å konkurrere på den måten jeg skulle ønske».

– Jeg mister ikke håpet. Jeg aksepterer situasjonen som den er i dag. Jeg synes ikke at jeg spiller dårlig. Det handler om kroppsbegrensninger, sa han.

Nadal har vunnet Madrid Open fem ganger tidligere.

