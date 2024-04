Nadal (37) lekte seg mot Blanch (16)

Darwin Blanch fra USA er utenfor topp 1000 på ATP-rankingen og sto med kun en kamp på ATP-touren før torsdagens minneverdige kamp.

Nadal vant kampen på litt over en time 6-1, 6-0.

Nadal har slitt voldsomt med skader den siste tiden. Han gjorde comeback i Barcelona sist uke etter over tre måneder på sidelinjen. Da ble det exit mot Jordan Thompson i 3. runde. Nå venter en annen australier, Alex de Minaur, i neste kamp for Nadal.

Nadal har vunnet Madrid Open fem ganger tidligere.

37-åringen uttalte onsdag at «kroppen ikke tillater meg å konkurrere på den måten jeg skulle ønske». Han er trolig inne i sitt siste år og vil gjøre sitt ytterste for å vinne Grand Slam-turneringen Roland-Garros for 15. gang.

– Jeg aner ikke hva som vil skje de neste tre ukene. Jeg vil fortsette å kjempe og gjøre de tingene jeg tror jeg må for å spille i Paris (Roland-Garros). Hvis det er mulig, er det mulig. Jeg kommer ikke til å spille i Paris om jeg føler meg som jeg gjør i dag, sa Nadal.

