Brasiliansk stjerne klar for Warholm-møte på Bislett

Det bekrefter arrangøren i sine mediekanaler.

Dos Santos ble verdensmester på 400 meter hekk i Eugene i 2022. I forkant av mesterskapet hadde Warholm trøblet med en skade, og nordmannen var dermed ikke i nærheten av å utfordre brasilianeren.

I fjor slo Warholm tilbake med gull i Budapest. Da ble Dos Santos nummer fem.

Warholm innleder årets utendørssesong i Oslo i slutten av mai. Bortsett fra EM i Roma og OL i Paris er det usikkert hvilke andre konkurranser nordmannen deltar i.

– Vi kommer til å løpe mer, men vi kommer til å fylle det inn på behov og lyst, egentlig. Vi holder det åpent med hva vi kommer til å løpe, sa Warholm under en medieseanse tirsdag.

Til NTB fortalte ulsteinvikingen at det kan bli deltakelse i for eksempel London eller Monaco mellom de to store mesterskapene, men ingenting er sikkert.

Heller ikke NM.

– Jeg skal ikke si at jeg kommer til å droppe det, men jeg har ikke tenkt at det blir prioritert veldig høyt i år, dessverre, sa Warholm.

