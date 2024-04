Antidoping Norge vil utestenge Oskar Marvik i ett år for brudd på meldeplikten

Det opplyser Norges Bryteforbund til NTB.

Marvik er ikke enig i at vilkårene for utestengelse er oppfylt. Saken skal behandles av domsutvalget i Norges idrettsforbund.

«Partene er uenig om deler av faktum som er lagt til grunn for Antidoping Norges (Adno) advarsler, hvordan beregningen av 12-månedersperioden etter meldepliktsforskriften skal gjøres, og at Marvik har begått tre brudd», opplyser bryteforbundet.

– Jeg er opptatt av å overholde mine plikter som meldepliktsutøver, og gjør nå det jeg kan for å bidra til en grundig og effektiv saksbehandling. Jeg forbereder meg for tiden til OL-kvalik, og denne saken er en enorm påkjenning for meg. Heldigvis har jeg stor tro på at den løser seg, sier Marvik.

Påtalenemnda sier i sin saksbehandling at det ikke er grunnlag for å mistenke Marvik for doping. I perioden 2022 til 2023 har Marvik avgitt seks negative dopingtester.

– Dagen før fristen for kvartalsrapporten ble jeg dopingtestet. Jeg var sikker på at rapporteringen og systemet fungerte etter å ha dobbeltsjekket det tre dager før fristen, til og med midt på natten klokka 2.44, sier Marvik.

Marvik mener det var tekniske problemer med mobilappen som gjorde at registreringen ikke ble gjort i tide.

Han får støtte av eget forbund.

– Vi mener det er feil å utestenge Oskar og støtter hans forklaring. Det er svakheter ved dagens meldepliktssystem som rammer utøverne. Dersom påtalen ender med 1 års utestengelse, vil det få enorme og urimelige konsekvenser, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

Marvik skal etter planen delta i OL-kvalifisering i Istanbul i mai.

