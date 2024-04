NM-finale og El Clasico – dette er søndagens direktesendte TV-sport

06.00: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Le Mans 24-timersløp fortsetter. Fra Circuit de la Sarthe, Le Mans. (Eurosport Norge)

09.00: Motorsport, Formel 1. Hovedløp, Kina Grand Prix. Fra Shanghai International Circuit, Shanghai, Kina. (V Sport 1)

10.30: Sykkel, Europatouren. Tyrkia rundt, første etappe: Antalya – Antalya (134.7km). Flat etappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Carl Fredrik Hagen eneste norske representant. (Eurosport 1)

12.30: Sykkel, UCI World Tour. Endagsritt fra Belgia: Liège-Bastogne-Liège (254.5 km). Det eldste av sykkelens fem monumenter, og den siste av vårklassikerne. UNO X-laget er med i det som er et stjernespekket startfelt med verdens beste syklister. (Eurosport 1)

12.30: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Imola 6-timersløp. Fra Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italia. (Eurosport Norge)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga. Runde 30: Hannover 96 – St. Pauli, fra Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover. (V Sport 2)

13.30: Fotball, Championship. Runde 44: Blackburn – Sheffield Wednesday, fra Ewood Park, Blackburn har hevet seg litt etter ni strake uten seier, og slo Leeds sist. Er likevel bare fem poeng ned til Sheffield Wednesday under streken, så et ordentlig viktig bunnoppgjør dette. (V Sport 1)

14.00: Golf, Ladies European Tour. Fjerde og siste dag av Joburg Ladies Open, fra Modderfontein Golf Course, Johannesburg, Sør-Afrika. (V Sport Golf)

14.00: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Le Mans 24-timersløp avsluttes. Fra Circuit de la Sarthe, Le Mans. (Eurosport Norge)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 32: Getafe – Real Sociedad, fra Estadio Coliseum, Getafe, Madrid. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Håndball, tysk Bundesliga. Runde 29: Füchse Berlin – THW Kiel, fra Max-Schmeling-Halle, Berlin. (V Sport +)

14.30: Fotball, Premier League. Runde 34: Everton – Nottingham Forest, fra Goodison Park, Liverpool. (V Sport Premier League)

15.15: Fotball, Women’s Super League. Runde 34: Manchester City – West Ham, fra Manchester Regional Arena, Manchester. (V Sport 3)

15.30: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Imola 6-timersløp fortsetter. Fra Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italia. (Eurosport Norge)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 30: Werder Bremen – Stuttgart, fra Weserstadion, Bremen. (V Sport 1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 34: Aston Villa – Bournemouth, fra Villa Park, Birmingham. (V Sport Premier League 1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 34: Crystal Palace – West Ham, fra Selhurst Park, London. (V Sport Premier League 2)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 32: Almeria – Villareal, fra Power Horse Stadium, Almeria. (TV 2 Sport Premium 2)

16.30: Fotball, FA-cupen. Semifinale: Coventry – Manchester United, fra Wembley, London. Manchester United er storfavoritter til å ta seg til sin andre strake finale, mot overraskelseslaget Coventyr. (TV3 +)

16.58: Sykkel, UCI World Women’s Tour. Endagsritt fra Belgia: Liège-Bastogne-Liège (152.9 km). Det eldste av sykkelens fem monumenter, og den siste av vårklassikerne. UNO X og Team Coop-Repsol er med. (Eurosport 1)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 4: Kristiansund – Tromsø, fra Nordmøre stadion, Kristiansund. (TV2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 4: Viking – Fredrikstad, fra SR-Bank Arena, Stavanger. (TV2 Sport 1)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 34: Fulham – Liverpool, fra Craven Cottage, London. (V Sport Premier League)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 30: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, fra Signal Iduna Park, Dortmund. (V Sport 1)

18.00: Sykkel, terrengsykkel. Cross Country olympic for kvinner fra Araxá, Brasil. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, nederlandsk cup. Finale: Feyenoord – NEC Nijmegen, fra De Kuip, Rotterdam. (V Sport 2)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 32: Alaves – Atletico Madrid, fra Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz. (TV 2 Sport Premium 2)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 4: Bodø/Glimt – Viking, fra Aspmyra, Bodø. (TV2 Sport 1)

19.15: Ishockey, NM-sluttspill. Kamp 4: Vålerenga – Storhamar, fra Jordal Amfi. Den tredje finalen ble spilt på Hamar fredag kveld. (TV2 Sport 2)

19.30: Golf, PGA Tour. Fjerde og siste dag av RBC Heritage, fra Harbour Town Golf Links-banen i Sør-Carolina. Viktor Hovland skulle deltatt, men valgte å trekke seg etter han misset cuten i The Masters forrige helg. (Eurosport Norge)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 30: Freiburg – Mainz, fra Europa-Park Stadion, Freiburg. (V Sport 1)

20.00: Snooker, VM. Dag 2 kveldssesjon, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA Tour. Fjerde og siste dag av The Chevron Championship, fra The Club at Carlton Woods i The Woodlands, Texas. (V Sport Golf)

20.30: Motorsport, Nascar. Nascar Cup Series, Geico 500. Fra Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama. (V Sport 3)

21.00: Motorsport, Indycar. Acura GP of Long Beach, hovedløp. Gateløp fra Long Beach, California. (V Sport +)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 32: Real Madrid – Barcelona, fra Santiago Bernabeau, Madrid. Med seier vil Real Madrid langt på vei sikre seriegullet, mens Barcelona kan kutte forspranget og skape spenning. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Sandvolleyball, Elite 16. Finaler fra Elite 16-turneringen i Tepic, Mexico. (V Sport 2)