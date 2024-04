Ny verdensrekord av stavkongen Duplantis: – Han er så spinnvill

Han tok verdensrekordhøyden på første forsøk etter å ha løftet lista fra seks meter i foregående hopp.

– Han er så spinnvill. Han flyr over lista. Det er ingen grenser for den mannen, sa NRK-kommentator Jann Post etter rekordhoppet.

– Hva er dette for noe? Han hopper 6,24 i Diamond League-åpningen i april. Han er langt over. Hvor høyt var dette? Supplerte ekspert Christina Vukicevic.

Det er åttende gang at Duplantis setter verdensrekord i stav. Alt tyder på at det kommer nye rekordhopp denne sesongen. Målinger viste at lørdagens hopp ville vært nok til å svinge seg over 6,29.

Den neste drømmegrensen for svensken blir 6,30.

Duplantis gikk naturligvis til topps i stevnet som altså er det første i Diamond League denne sesongen.

Stavhopp for menn er også Diamond League-øvelse under årets Bislett Games, men der uteblir den svenske stjernen Duplantis.

Duplantis har satt verdensrekord flere ganger de siste sesongene, og svenskamerikaneren har også vært fast gjest på Bislett. Årets stevne i Oslo går av stabelen allerede 30. mai.

Det påfølgende Diamond League-stevnet i Stockholm er viktigere for Duplantis.

Duplantis konkurrerer nå to ganger i Kina før turen går til tsjekkiske Ostrava 28. mai og Diamond League i Stockholm 2. juni.

Det er norske Rune Stenersen som er stevnesjef i kinesiske Xiamen.

