Norge har mål om åtte OL-medaljer – forklarer det med pandemien

Tallet ble kunngjort da toppidrettssjef Tore Øvrebø møtte pressen på Olympiatoppen onsdag. Med var også Hanne Staff (leder for prestasjon og utvikling) og Cato Zahl Pedersen, hovedleder for Paralympics.

Treffer bra

– Målsettingen skal være passe krevende, men også oppnåelig. Vi har opparbeidet oss en ganske bra tradisjon for å treffe på disse målsettingene, sier Øvrebø.

I idrettshallen på Olympiatoppen var det gjort klar kake, croissanter, makroner og andre franske fristelser.

I forrige sommer-OL (Tokyo) for tre år siden ble fasiten fire gull, to sølv og to bronse. Det var de tredje beste sommerlekene etter 2. verdenskrig målt i antall medaljer.

Mindre marginer

Øvrebø bruker koronapandemien som en forklaring på hvorfor målet ikke er høyere før Paris-lekene.

– Vi tror at norske topputøvere håndterte pandemien relativt sett bedre enn mange av sine konkurrenter. Det betyr at når det ikke er den type begrensninger på forberedelser som det var sist, er det kanskje flere nasjoner som stiller relativt sett bedre forberedt sammenlignet med oss, sier Øvrebø til NTB.

– Da vil konkurransenivået gå opp, og da blir marginene mindre, forklarer han.

Sommer-OL i Aten i 2004 ga fem gull. Det er det største antallet gull siden Paris (også fem) for hundre år siden.

I Paralympics, som starter om 133 dager, er målet å sanke seks medaljer.

Samme tips

Tallknuserne i Gracenote Nielsen spår at Norge får med seg fire gullmedaljer hjem fra sommer-OL. Spådommen totalt er åtte medaljer, identisk med den norske målsettingen.

I den siste analysen har selskapet gått ned fra fem til fire gull. I tillegg spås det at Norge tar to sølv og to bronse. Det vil i så fall være en kopi av Tokyo-OL i 2021.

Både Danmark (5-2-4) og Sverige (5-2-2) spås å ta flere medaljer enn Norge.

Om analyseselskapet får rett i sin spådom, må den norske troppen si seg relativt fornøyd om man skal se på statistikken. Bare tre ganger tidligere, i Paris 1924 (10), Sydney 2000 (10), Beijing 2008 (9), har det blitt tatt flere medaljer de siste 104 årene.

Blant de heteste norske gullkandidatene finner vi Jakob Ingebrigtsen (1500 meter og 5000 meter), Karsten Warholm (400 meter hekk), Jeanette Hegg Duestad (50 meter match rifle) og Christian Sørum og Anders Mol (sandvolleyball).

USA topper listen med en spådom på 123 medaljer fordelt på 39 gull, 37 sølv og 47 bronsemedaljer.

---

FAKTA

Norske OL-medaljer i tidligere sommer-OL fra Aten 1896 til Tokyo 2021:

Tokyo 2021: 4 gull, 2 sølv, 2 bronse.

Rio de Janeiro2016: 0 gull, 0 sølv, 4 bronse.

London 2012: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse.

Beijing 2008: 3 gull, 5 sølv, 1 bronse.

Aten 2004: 5 gull, 0 sølv, 1 bronse.

Sydney 2000: 4 gull, 3 sølv, 3 bronse.

Atlanta 1996: 2 gull, 2 sølv, 3 bronse.

Barcelona1992: 2 gull, 4 sølv, 1 bronse.

Seoul 1988: 2 gull, 3 sølv, 0 bronse.

Los Angeles 1984: 0 gull, 1 sølv, 2 bronse.

Moskva,1980: Norge deltok ikke.

Montreal 1976: 1 gull, 1 sølv, 0 bronse.

München 1972: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse.

Mexico by 1968: 1 gull, 1 sølv, 0 bronse.

Tokyo 1964: Ingen medaljer.

Roma 1960: 1 gull, 0 sølv, 0 bronse

Melbourne 1956: 1 gull, 0 sølv, 2 bronse.

Helsingfors 1952: 3 gull., 2 sølv og 0 bronse.

London 1948: 1 gull, 3 sølv, 3 bronse.

Berlin 1936: 1 gull, 3 sølv, 2 bronse.

Los Angeles 1932: Ingen medaljer.

Amsterdam 1928: 1 gull, 2 sølv, 1 bronse.

Paris 1924: 5 gull, 2 sølv, bronse.

Antwerpen 1920: 13 gull, 9 sølv, 9 bronse.

Stockholm 1912: 4 gull, 1 sølv, 5 bronse.

London 1908: 2 gull, 3 sølv, 3 bronse.

St. Louis 1904: Ingen norske deltakere.

Paris 1900: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse.

Aten, Hellas 1896: Ingen norske deltakere.

---.