Professor reagerer i rapport om barn i idretten: – Et varsku

Tallene kommer fram i rapporten « Barn og Idretten» fra Ungdatasenteret ved Oslo Met og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Over 100.000 barn mellom 10-12 år har svart på spørsmål om trening og deltakelse i idretten. Dette er hovedfunnene:

* 75 prosent svarer at de trener én eller flere ganger i løpet av uken.

* 66 prosent svarer at de driver med idrett som fast fritidsaktivitet én eller flere ganger i uka.

* 14 prosent svarer at de aldri trener.

Rapporten viser også at det fins utfordringer for idrettens hovedmål «idrettsglede for alle». Barna som deltok i rapporten, ble delt inn i fem grupper basert på sosioøkonomisk bakgrunn. 75 prosent av dem med flest ressurser hjemme hadde idrett som fritidsaktivitet. Hos dem med færrest ressurser er tallet 53.

– Det er mange barn med lavere sosioøkonomisk status som er med, men den sosiale ulikheten er tydelig, sier professor Åse Strandbu i en pressemelding.

Strandbu er leder for Forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett og har skrevet rapporten sammen med ungdomsforsker Anders Bakken.

– Varsku

I rapporten kommer det også fram at barna som er inkludert i idretten, har mer trivsel i livet.

– Noe av det kan skyldes at de som kanskje ikke har det så bra, kan ha større sjanse til for å slutte med idrett. Eller kanskje de ikke starter med idrett i det hele tatt, sier Bakken.

Strandbu mener det er viktig for idretten å ta til seg.

– Disse funnene kan også være et varsku til idretten om at den ikke klarer å få med de som kanskje hadde trengt idretten spesielt. Det er ikke slik at en skal tolke disse tallene bare i retning av at idretten er en stor suksess når det gjeld å bedre livskvaliteten, sier Strandbu.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai har hatt fattigdom som sin hjertesak siden før hun tiltrådte i fjor.

– Det må minimum settes av 225 millioner kroner over statsbudsjettet for 2025 for å redusere økonomi som barriere, sa Al-Samarai i mars.

– Liten endring i fysisk aktivitet

I pressemeldingen heter det at andre studier viser at barns aktivitet i idretten er stabil.

– Det er interessant, for det er jo mye snakk om mye skjermbruk i dag. En skulle da kanskje tro at barn og ungdom i dag er mindre fysisk aktive, sier Strandbu.

– Vi kan ikke bruke vår studie til å kommentere der, men vi gjør også en gjennomgang av andre studier som går bakover i tid. Det er faktisk veldig liten endring i fysisk aktivitet, slår Strandbu fast.

Mest aktive i byen

Rapporten viser klare forskjeller på hvor i landet barn er mest aktive.

– Vi finner at det er mer aktivitet jo mer sentralt kommunene ligger. Altså i Oslo og de store byene, enn på landsbygda, sier Bakken og legger til:

– Samtidig ser vi også at det er en del variasjon mellom de 16 største kommunene. Kommunene som hadde lavest deltakelse, var omtrent på nivå med kommunene i bygda.