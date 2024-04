Sveriges golfkomet Ludvig Åberg kun slått av Scheffler i US Masters

Vinneren ble amerikaneren Scottie Sheffler, som endte på 277 slag, med den svenske debutanten på andreplass med 281 slag.

Det er første gang Åberg spiller på Augusta-banen, som er kjent som en av de tøffeste på touren.

Andreplassen betyr at 24-åringen fra Eslöv i Skåne kan ta med deg 23,5 millioner svenske kroner hjem.

– Å være her og kjenne på nervene på de siste hullene … det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det var surrealistisk. Jeg er så stolt av meg selv og hele laget mitt, sier Åberg, ifølge Aftonbladet.

Viktor Hovland røk fredag ut av US Masters etter en 81-runde. Det var en forverring av karriereverste fra 80-runden i European Open i 2018. Oslo-gutten endte til slutt på åtte slag over par, to slag på cutgrensen.

Les også: Hovland ute av Masters etter marerittrunde – første misset cut siden 2022