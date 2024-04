Sebastien Hallers redusering ga Borussia Dortmund håp da Atlético Madrid vant 2-1

To innbyttere samarbeidet om reduseringsmålet i det 81. minutt. Julian Brandt slo en fin stikker mot Haller. Ivorianeren lot seg ikke lure av at ballen ble bremset av hånden til Nahuel Molina. Han gjorde en piruett og banket ballen i hjørnet. Dermed lever spenningen for fullt før returkampen i Tyskland.

Gjestene hadde ballen mest i første kvartfinale i mesterligaen på Estádio Metropolitano, men håndterte ikke hjemmelagets ekstremt høye og aggressive press og ga bort to mål etter forsvarsbrølere.

Allerede før det var spilt fire minutter kom gjestene under, etter at de med noen fryktelige valg ga bort ballen rett utenfor egen 16-meter.

Keeper Gregor Kobel hadde ballen og ble presset av Álvaro Morata. I stedet for å klarere, spilte han kort til Ian Maatsen som var hardt presset. Venstrebacken spilte blindt med utsiden på tvers av banen, og ballen gikk rett til Rodrigo de Paul, en av fem Atlético-spillere som presset på siste tredel. Han hadde nesten åpent mål og gjorde ingen feil.

Ledelsen ble doblet i det 32. minutt etter mer forsvarsrot. Nico Schlotterbeck skulle nikke unna et innkast i banens lengderetning, men stoppermakker Mats Hummels hadde beveget seg inn bak ham og ropte på ballen. Hummels satte både seg selv og makkeren ut av spill med en svak klarering rett til Morata, som spilte direkte fram til Antoine Griezmann. Han dyttet ballen til venstre til Samuel Lino, som scoret enkelt.

Det burde blitt 3-0 kvarteret før slutt, da Griezmann fant Lino ved lengste stolpe med et fantastisk frispark. Kobels parade fra kort hold viste seg ekstra viktig da Haller reduserte noen minutter senere.

Forrykende

Atlético innledet kampen forrykende og hadde skapt en stor sjanse allerede før ledermålet. Kampen var så vidt i gang da Griezmann spilte fram Morata, men Maatsen blokkerte skuddet i siste øyeblikk.

Rett etter 1-0-målet viste Kobel klasse da han reddet et frekt hælspark fra tidligere Dortmund-spiller Axel Witsel, men belgieren var i offsideposisjon.

Lino viste seg også fram med et spektakulært brassespark, men Kobel reddet igjen.

Den første drøye halvtimen håndterte ikke Borussia Dortmund hjemmelagets høye press og mistet stadig ballen i farlige situasjoner. Mot slutten av første omgang begynte laget omsider å få til spill som ga avslutningsmuligheter, men Jan Oblak i Atlético-målet ble ikke satt på store prøver.

Håndgemeng

Ryerson og hans lagkamerater kjempet hardt for å komme inn i kampen igjen, men hjemmelaget hadde stort sett kontroll.

Etter en snau time gnistret det til på sidelinja etter at Atlético Madrid spilte videre da Emre Can lå nede med smerter etter en duell. Det ble nesten håndgemeng mellom Atlético-trener Diego Simeone og Borussia Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl.

Statistikken viste at Borussia Dortmund hadde ballen omtrent dobbelt så mye som Atlético Madrid, men hjemmelaget var giftigst og vant fortjent. Dortmunds innbitte kjemping kunne likevel gitt mer enn redusering seg da vertene ble slitne, og i sluttminuttene sendte innbytter Jamie Bynoe-Gittens i vei et mektig venstrebeinsskudd som traff tverrliggeren.

I returkampen neste uke må den spanske klubben greie seg uten Lino, som var en av de store forgrunnsfigurene onsdag. Brasilianeren pådro seg gult kort da han var ufin mot Schlotterbeck i første omgang.





