Ingen roere er lovet OL-plass: – Det er opp til oss

For øyeblikket er det tre båter som er kvalifisert til lekene i Paris:

* Menn, lettvekt dobbeltsculler

* Menn, dobbeltsculler

* Kvinner, dobbeltsculler.

Oscar Helvig og Kristoffer Brun sørget i fjor for at minst én dobbeltsculler blir å se i OL. Men om duoen, som deltok i Tokyo-OL for tre år siden, dukker opp i Paris, er ennå ikke sikkert.

– Det er opp til oss i trenerteamet å finne ut hvem som skal sitte i båtene i OL som vil gi oss best mulige resultater, sier landslagssjef Fredrik Bekken til NTB.

Han opplyser at utøverne har fått beskjed om at ingen båter blir «tatt ut» før etter åpningsregattaen på nasjonalarenaen Årungen 4. mai.

Verdenscup i Italia kan bli avgjørende

Helgens verdenscupregatta i italienske Varese blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for trenerteamet, forteller Bekken.

Norge stiller med to dobbeltscullere i Italia. I tillegg til Helvig/Brun er det også en båt med Erik Solbakken og Jonas Juel.

Når det kommer til de to andre båtene, lettvekt dobbeltsculler for menn og kvinnenes dobbeltsculler, er det mindre konkurranse. Lars Benske og Ask Tjøm er de eneste som stiller i lettvekt dobbeltsculler.

– Det er ingen andre åpenbare kandidater til den båten, sier Bekken, som for øvrig tok OL-sølv med Olaf Tufte under sommer-OL i 2000.

I tillegg er det Thea Helseth og Jenny Marie Rørvik som leder an i kampen om plassen i kvinnenes dobbeltsculler.

– Vi har trent godt. Vi følger oss godt forberedt, og alle friske. Alt ser veldig bra og lovende ut, opplyser Bekken.

Borchs siste sjanse

Kjetil Borch skal delta i verdenscupen i Italia i singlesculler. Hans siste mulighet for en OL-billett kommer i mai i sveitsiske Luzern.

Sølvvinneren fra Tokyo fikk det ikke til å stemme i fjor.

– Han har en mye bedre inngang i denne sesongen og er i rute. Det har ikke vært noen spesielle hendelser i oppkjøringen hans så langt, forteller Bekken.

Norge har med medaljegrossist Birgit Skarstein også kvalifisert én båt til Paralympics senere i år.