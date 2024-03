Søndagens direkte TV-sport: Niskanen mot nordmenn i Kollen-femmila

05.00: Golf, LPGA-touren, Blue Bay LPGA, Runde 4. (Viasat Golf)

08.05: Langrenn, Engadin Skimarathon. (Vsport 3)

08.15: Friidrett, Barcelona maraton. (Eurosport Norge)

09.20: Fristil, verdenscup i Almaty, Kasakhstan, hopp: finaler for kvinner og menn. (Vsport pluss)

09.25: Kombinert, verdenscup menn (20 av 21) i Holmenkollen, Oslo: Hopp. (TV 2)

10.25: Langrenn, verdenscup i Holmenkollen, Oslo, fellesstart: 50 km klassisk menn. Dette er det norske laget: Fjorårsvinner Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Pål Golberg (Gol), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Harald Østberg Amundsen (Asker), Mattis Stenshagen (Follebu), Didrik Tønseth (Byåsen), Andreas Fjorden Ree (Støren), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen), Edvard Sandvik (Kjelsås). (TV 2)

10.30: Golf, DP World Tour, Jonsson Workear Open, runde 4. (Viasat Golf)

10.30: Alpint, verdenscup kvinner i Åre, Sverige: Slalåm, 1. omgang. (TV 3)

11.30: Skihopp, verdenscup i Holmenkollen, Oslo: Kvalifisering kvinner og menn. (TV 2 Sport 1)

13.00: Sykling, Paris – Nice i Frankrike, verdenstouren menn: 8. og siste etappe, 109,3 km Nice – Nice. Det ligger an til å bli en tøff kamp om seieren i årets utgave av rittet. Siste etappe starter og slutter i Nice, men i mellomtiden skal rytterne over to førstekategorier og tre andrekategorier. (TV 2 Sport 2 og Eurosport Norge)

13.00: Dart, Belgian Open Darts, dag 3. (Vsport pluss)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie, Huddersfield - West Bromwich fra Kirklees Stadium. (Vsport 1)

13.25: Kombinert, verdenscup menn i Holmenkollen, Oslo: 10 km langrenn. (TV 2)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, St. Pauli - Hertha Berlin fra Millerntor-Stadion. (Vsport 2)

13.30: MotoGP, Grand Prix of Qatar, MotoGP, oppvarming. (Vsport 3)

13.30: Alpint, verdenscup kvinner i Åre, Sverige: Slalåm, 2. omgang. (TV 3)

14.00: Fotball, engelsk Premier League, Aston Villa - Tottenham fra Villa Park. (TV 3 pluss/Vsport Premier League)

14.00: Fotball, spansk 1. divisjon, Alaves - Rayo Vallecano fra Mendizorrotza Stadium. (TV 2 Sport Premium)

14.20: Skihopp, verdenscup menn i Holmenkollen, Oslo: Raw Air. I den grad noe kan kalles det tradisjonelle hopprennet i Holmenkollen er dette det nærmeste vi kommer. Stefan Kraft vant lørdagens renn foran Kristoffer Eriksen Sundal. (TV 2)

14.45: MotoGP, Grand Prix of Qatar, Moto3-løpet. (Vsport 3)

15.00: Sykling, Tirreno – Adriatico i Italia, verdenstouren menn: 7. og siste etappe, 154 km San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto. (Eurosport Norge)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, Brighton - Nottingham Forest fra Amex Stadium Falmer Stadium. (Vsport Premier League 2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, West Ham - Burnley fra London Stadium. (Vsport Premier League 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bochum - Freiburg fra Vonovia Ruhrstadion. (Vsport 1)

16.00: Motocross, VM fra Argentina, løp 1 MX2. (Eurosport 1)

16.00: Rugby, Six Nations-turneringen, Wales - Frankrike fra Millennium Stadium. (Vsport 2)

16.10: MotoGP, Grand Prix of Qatar, Moto2-løpet. (Vsport 3)

16.15: Fotball, spansk 1. divisjon, Las Palmas - Athletic Bilbao fra Gran Canaria Stadium. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Fotball, engelsk Premier League, Liverpool - Manchester City fra Anfield. Snakker vi om en tidlig seriefinale? (Vsport Premier League)

17.00: Skihopp, verdenscup kvinner i Holmenkollen, Oslo: Raw Air. (TV 2 Sport 1)

17.00: Indycar, Firestone GP of St Petersburg. (Vsport pluss)

17.00: Motocross, VM i Argentina, Løp 1 MXGP. (Eurosport 1)

17.00: Skiskyting, verdenscup i Soldier Hollow, Utah, jaktstart: 10 km kvinner. (TV 2)

17.30: Golf, Arnold Palmer Invitational (20 mill. dollar), PGA-turnering menn i Orlando, Florida, 4. og siste runde (Viktor Hovland, avhengig av plassering). (Eurosport Norge)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim fra Deutsche Bank Park. (Vsport 1)

18.00: MotoGP, Grand Prix of Qatar, MotoGP-løpet. (Vsport 3)

18.15: Håndball, eliteserien kvinner, Storhamar - Vipers fra Boligpartner Arena. (TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon, Real Madrid - Celta Vigo fra Santiago Bernabéu. (TV 2 Sport Premium)

18.50: Skiskyting, verdenscup i Soldier Hollow, Utah, jaktstart: 12,5 km menn. Og her er det altså overraskelsen Johan-Olav Botn som går først ut av nordmennene, på sin tredjeplass. (TV 2)

19.00: Motocross, VM i Argentina, løp 2 MX2. (Eurosport 1)

19.00: Tennis, ATP Masters 1000, Indian Wells, dag 5. (TV 2 Sport 1)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayer Leverkusen - Wolfsburg fra BayArena. (Vsport 2)

19.30: Golf, Ladies European Tour, Aramco Team Series, dag 3. (Viasat Golf)

19.30: Dart, Belgian Open Darts, dag 3. (Vsport pluss)

20.00: Motocross, VM i Argentina, løp 2 MXGP. (Eurosport 1)

20.00: Nascar, Cup Series, Shriners Children’s 500. (Vsport 3)

20.30: Ishockey, NHL, Minnesota Wild - Nashville Predators fra Xcel Energy Center. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon, Real Betis - Villarreal fra Estadio Benito Villamarin. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL, Anaheim Ducks - New York Islanders fra Honda Center. (Vsport 1)